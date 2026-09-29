Đồng Nai đẩy mạnh liên kết, nâng giá trị nông sản

Nâng cao hiệu quả kết nối giữa chuỗi sản xuất và thị trường tiêu thụ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển nông nghiệp hiện đại.

Tại thành phố Đồng Nai, việc này đang được triển khai đồng bộ thông qua tái cơ cấu sản xuất quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng cao. Với định hướng ưu tiên đầu tư cho các sản phẩm chủ lực và chủ động đa dạng hóa kênh tiêu thụ từ nội địa đến xuất khẩu, địa phương đang tạo động lực quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo sự bứt phá bền vững cho ngành nông nghiệp.

* Khẳng định thương hiệu địa phương

Nông nghiệp hiện vẫn là ngành kinh tế chủ lực của xã Lộc Tấn với các cây trồng truyền thống như cao su, điều và hồ tiêu. Tận dụng lợi thế về đất đai và khí hậu, địa phương đang chủ động chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn liền với du lịch nông thôn, hướng tới phát triển bền vững.

Nông nghiệp hiện vẫn là ngành kinh tế chủ lực của xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai với các cây trồng truyền thống như cao su. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Bên cạnh việc duy trì cây trồng chủ lực, xã đã hình thành nhiều mô hình sản xuất mới như Tổ hợp tác sầu riêng hay Tổ hợp tác nuôi ong tự nhiên… góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Hiệu quả của chiến lược này được minh chứng qua các sản phẩm OCOP đạt chuẩn, khẳng định uy tín và chất lượng của nông sản Lộc Tấn trên thị trường.

Tiêu biểu có thể kể đến các dòng tiêu đen ASTA, tiêu sọ mọc và tiêu sọ trắng tiệt trùng của Công ty TNHH MTV TM Mỹ Lệ, cùng sản phẩm hạt điều tươi rang củi và hạt điều tươi rang củi vị tỏi ớt của Công ty TNHH MTV Sản xuất Hoàng Phú…

Trong chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tại địa phương, Công ty TNHH MTV Sản xuất Hoàng Phú là một điểm sáng tiêu biểu. Mới đây, đơn vị đã được Đoàn công tác của UBND thành phố Đồng Nai đến khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản. Nhờ vận hành nhà máy chế biến hiện đại, công ty không chỉ tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương mà còn bao tiêu sản phẩm cho nông dân trong vùng.

Chia sẻ về hướng đi này, theo ông Hoàng Chuẩn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Hoàng Phú, doanh nghiệp luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Đội ngũ thu mua của công ty trực tiếp đến tận vườn của các hộ dân đồng bào S’tiêng và Khmer để tuyển chọn những hạt điều tốt nhất. Đây là nguồn nguyên liệu sạch, sử dụng giống điều trồng theo phương pháp tự nhiên, hoàn toàn không dùng thuốc trừ sâu hay hóa chất.

Để đảm bảo nguồn cung bền vững, công ty chủ động ký hợp đồng bao tiêu đầu ra với giá cao hơn thị trường. Chính sách này giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời bảo đảm doanh nghiệp luôn có nguồn nguyên liệu đạt chuẩn.

Từ sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu sạch, kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và công nghệ chế biến hiện đại đã giúp sản phẩm hạt điều rang củi Hoàng Phú vươn xa. Định hướng theo chiến lược “bình dân hóa” sản phẩm cao cấp, các mặt hàng của công ty hiện đã “phủ sóng” toàn quốc, trở thành món quà biếu tặng ưa thích của du khách tại nhiều khu du lịch và sân bay lớn.

Nhằm nâng cao chất lượng sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, phường Lộc Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn cải tiến phương thức quản lý.

Trọng tâm là tăng cường ứng dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, truy xuất nguồn gốc và áp dụng công nghệ phù hợp. Song song đó, UBND phường chủ động rà soát nhu cầu thực tế về ứng dụng khoa học – công nghệ, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) của các cơ sở sản xuất. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để địa phương đề xuất các chính sách, chương trình hỗ trợ thiết thực.

* Gia tăng giá trị, nâng cao sức cạnh tranh

Nhằm tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các chuỗi cung cấp nông, lâm, thủy sản an toàn hiện có. Thành phố sẽ đẩy mạnh xây dựng mới 240 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ; trong đó, gồm 90 chuỗi được triển khai theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước và 150 chuỗi do các chủ thể chủ động hợp tác thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên kết.

Đồng Nai phát triển các chuỗi sản phẩm chủ lực quy mô lớn như sầu riêng. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Trọng tâm của chiến lược là phát triển các chuỗi sản phẩm chủ lực quy mô lớn như sầu riêng, chuối, bưởi, xoài, mít, điều, tiêu, ca cao, rau củ và các sản phẩm chăn nuôi, nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến sâu và tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của ngành.

Qua đó, Đồng Nai phấn đấu nâng tỷ lệ nông sản chủ lực được liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị đạt trên 70%; 100% sản phẩm tham gia chuỗi liên kết được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; 100% chủ thể tham gia chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được được đào tạo, tập huấn kiến thức về tổ chức sản xuất và sản xuất an toàn thực phẩm gắn với phát triển thị trường; đồng thời xây dựng thành công ít nhất 10 chuỗi liên kết sở hữu sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Để cụ thể hóa các mục tiêu tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bền vững, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên, địa phương sẽ tập trung hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ các hộ dân sản xuất nhỏ lẻ tham gia vào chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng quy mô vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ.

Việc này nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định, thường xuyên, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường đối với các dự án liên kết nông sản trên địa bàn.

Song song đó, thành phố khuyến khích các chủ thể đẩy mạnh cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ kỹ thuật gắn liền với chế biến tinh, chế biến sâu. Đây là giải pháp then chốt giúp nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh cho nông, lâm, thủy sản địa phương. Thành phố cũng đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn hóa sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và xây dựng thương hiệu gắn với địa danh cùng bề dày lịch sử, văn hóa đặc trưng của địa phương.

Nhằm tạo hạt nhân thúc đẩy, Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút thêm 90 doanh nghiệp và hợp tác xã đóng vai trò đầu mối xây dựng các chuỗi sản xuất tiêu thụ an toàn. Các đơn vị này sẽ kết nối trực tiếp vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói và hệ thống phân phối lớn như siêu thị, chợ đầu mối thông qua hợp đồng bao tiêu, từ đó tạo động lực bứt phá cho kinh tế nông thôn.

Mặt khác, địa phương tiếp tục tăng cường tiếp cận và chuyển giao các xu hướng công nghệ tiên tiến, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và các quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, tuần hoàn. Thành phố ưu tiên đưa các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao vào sản xuất, kết hợp nhân rộng các đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật hiệu quả vào thực tiễn.

Về giải pháp thị trường, Đồng Nai tích cực hướng dẫn các hợp tác xã, trang trại niêm yết, giới thiệu sản phẩm trên các trang thương mại điện tử nhằm kêu gọi hợp tác, liên kết và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sàn thương mại điện tử có quy mô toàn cầu như Voso, Alibaba, Amazon, Walmart, Ebay… Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại mở rộng thị trường trong nước, kết nối đưa nông sản địa phương vào các chuỗi phân phối bán buôn, bán lẻ (siêu thị, cửa hàng tiện ích, khu công nghiệp, trường học, nhà hàng, khách sạn....).

Bên cạnh đó, dự báo thị trường, cập nhật thông tin về tình hình sản xuất, nhu cầu thị trường, giá cả hàng hóa nông sản cũng sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm giúp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố kịp thời nắm bắt thông tin và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.