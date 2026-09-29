USD tiến sát đỉnh 3 tháng khi giá dầu nâng đỡ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá dầu tiếp tục nâng đỡ đồng USD...

Giá dầu đã nhích tăng trở lại vào thứ Ba, với giá dầu thô Brent kỳ hạn vượt mốc 106 USD/thùng do thị trường hoài nghi về khả năng sớm chấm dứt xung đột tại Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran.

Giá dầu neo cao cùng nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khiến thị trường dự báo Fed sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa sau động thái tháng 9 và động thái tiếp theo có thể diễn ra vào tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện nhận định có hơn 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng 10, tăng so với mức 57% của một tuần trước đó.

Áp lực lạm phát và kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng trên toàn bộ đường cong lợi suất. Trong đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với lãi suất của Fed, đã đạt mức cao nhất trong hai năm và đang tiến gần đến mốc tâm lý quan trọng 5%.

Tất cả những điều đó đã nâng đỡ đồng USD tăng trở lại trong ngày thứ Ba. Theo đó chỉ só USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – hiện đã tăng lên 100,45, tiến sát mức đỉnh 3 tháng là 101,53 thiết lập vào ngày 28/7.

Sự mạnh lên của đồng USD đẩy đồng tiền chung euro giảm 0,26% xuống còn 1,1342 USD/EUR – mức thấp nhất trong 3 tháng và có nguy cơ chạm mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua, trong bối cảnh các nền kinh tế trong khu vực đang phải đối mặt với cú sốc năng lượng toàn cầu và rủi ro chính trị gia tăng tại châu Âu.

Tương tự, đồng bảng Anh giảm 0,2% xuống 1,3230 USD/GBP, tiến sát mức thấp nhất trong 3 tháng ghi nhận tuần trước; trong khi đồng franc Thụy Sĩ cũng suy yếu xuống mức 0,8346 CHF/USD, mức thấp nhất trong 4 tháng.

... nhưng triển vọng vẫn khó lường

Trong một báo cáo, James Lord – Giám đốc toàn cầu mảng ngoại hối tại Morgan Stanley cho biết ngân hàng này “hiện dự báo đồng USD sẽ mạnh lên từ nay đến cuối năm và kéo dài sang năm 2027”, thay đổi so với nhận định trước đó rằng đồng bạc xanh sẽ tiếp tục đà giảm trong nửa sau của năm.

Hiện tại, dự báo của ngân hàng này cho thấy, đồng euro sẽ giảm xuống mức 1,10 USD vào giữa năm 2027, do chênh lệch lãi suất ngày càng lớn giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của Mỹ và yếu tố phí bù rủi ro tại châu Âu, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đồng USD.

Tuy nhiên nhiều ý kiến vẫn thận trọng về triển vọng của đồng USD khi cho rằng, hiện đồng tiền này đang được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất do áp lực phát xuất phát từ giá năng lượng tăng cao do chiến sự tại Trung Đông. Vì thế kỳ vọng Fed tăng lãi suất rất có thể sẽ lại đảo chiều nếu chiến sự kết thúc, giá dầu giảm trở lại.

Còn trong trường hợp Fed tăng lãi suất, chắc chắn đó cũng không phải là hành động cá biệt, bởi nhiều NHTW lớn cũng sẽ phải hành động do áp lực lạm phát tăng cao vì giá dầu. Chẳng hạn NHTW Úc vừa quyết định tăng lãi suất lên cao nhất 15 năm là 4,6% vào ngày thứ Ba (29/9), lần tăng lãi suất thứ tư trong năm nay và để ngỏ khả năng sẽ còn tăng tiếp nếu lạm phát vẫn nóng.

Nếu tất cả các NHTW lớn đều có hành động giống như Fed, lợi thế của đồng USD cũng khó có thể được duy trì.

Thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng, diễn biến của đồng đôla Úc trong ngày thứ Ba có thể là lời cảnh báo về những gì có thể xảy ra với các loại tiền tệ khi kỳ vọng về việc tăng lãi suất trở nên thái quá.

Theo đó, mặc dù NHTW Úc tăng lãi suất lên cao nhất 15 năm, song đồng đôla Úc đã giảm mất 0,44% xuống mức 0,6988 USD/AUD, mức thấp nhất trong gần 2 tháng. Lợi suất trái phiếu Úc sụt giảm, kéo theo đà giảm của đồng nội tệ, sau khi Thống đốc NHTW Úc phát biểu tại cuộc họp báo rằng, Hội đồng chính sách tiền tệ đã cân nhắc cả phương án giữ nguyên lãi suất lẫn phương án tăng 25 điểm cơ bản.

“Mặc dù điều này nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thị trường có thể đã lo ngại rằng cuộc thảo luận thực chất là giữa mức tăng 25 điểm cơ bản và 50 điểm cơ bản”, các chuyên gia phân tích tại RBC Capital Markets nhận định.

Yên Nhật vẫn đối mặt với rủi ro can thiệp

Sự mạnh lên của đồng USD đã chặn lại đà tăng của đồng yên Nhật và hiện đồng tiền này đang được giao dịch ở mức 157,42 JPY/USD.

Trước đó đồng nội tệ của Nhật đã có phiên tăng gái khá mạnh trong ngày thứ Hai sau khi nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của nước này là Atsushi Mimura tuyên bố, thị trường cần lưu tâm đến cảnh báo “rất rõ ràng” mà Tokyo và Washington đã đưa ra vào tuần trước về đồng yên.

Cụ thể pát biểu tại buổi họp báo thường kỳ vào thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng yen trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào đầu tuần. “Tại cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Mỹ gần đây, Tổng thống Trump đã bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng yên”, bà cho biết.

Bộ Tài chính Nhật Bản cũng cho biết trong một thông báo rằng, bà Katayama và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc điện đàm vào thứ Sáu, tái khẳng định mối quan ngại về việc đồng yên bị định giá thấp và ý định tăng cường hợp tác giữa hai nước – cơ sở để hai bên hợp tác can thiệp mua vào đồng yên vào ngày 31/7.

Tuy nhiên việc đồng yên Nhật đang giao dịch ở mức thấp khiến các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với khả năng can thiệp từ Tokyo.

“Có thông tin cho thấy giới chức trách đã thay đổi cách tiếp cận: họ không còn phát tín hiệu báo trước về việc can thiệp hay nhắm vào một mức tỷ giá cố định cụ thể nào nữa; vì vậy, động thái kìm hãm đà tăng tỷ giá có thể diễn ra sớm hơn dự kiến ​​và dưới các hình thức khác”, Kieran Williams - Trưởng bộ phận ngoại hối châu Á tại Intouch Capital Markets nhận định mới đây.