Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

Ngày 29/9, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã trao tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Mạnh Hùng - đoàn viên Chi đoàn 11B1, Đoàn trường THPT B Hải Hậu.

Trước đó, trưa 24/9, Nguyễn Mạnh Hùng trên đường đi học về, phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu, đã kịp thời ứng cứu đưa hai em lên bờ an toàn. Hai em nhỏ được cứu là Lê Quang Thái - học sinh lớp 6, và Lê Anh Thơ - học sinh lớp 1 (là hai anh em ruột). Hai em đi xe đạp thì gặp sự cố, mất lái lao xuống sông.

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Ngọc Nam trao Bằng khen của T.Ư Đoàn và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: CTV

Hơn 4.000 công trình, phần việc thanh niên

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh đã triển khai 4.090 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng; trồng và chăm sóc trên 755.000 cây xanh; huy động các nguồn lực trao tặng hơn 3.500 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được quan tâm, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn tích cực thực hiện, tính đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh đã ghi chép, quay hình, đăng tải trên 53.000 câu chuyện về các nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng.

Hội nghị ghi nhận được nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thời gian tới. Ảnh: CTV

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026 do T.Ư Đoàn triển khai, toàn tỉnh nộp 4.348 bài dự thi, xếp thứ 6 toàn quốc, vượt chỉ tiêu đề ra …

Riêng Chiến dịch TNTN Hè 2026, toàn tỉnh thu hút 500.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới trên 300.000 cây xanh.

Các cấp bộ Đoàn, Hội của tỉnh cũng hỗ trợ triển khai 1.018 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ 15.600 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Những kết quả trên góp phần thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Bình.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong chương trình. Ảnh: CTV

Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua; chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả tại cơ sở; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Trần Ngọc Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình yêu cầu các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; đồng thời, đội ngũ cán bộ Đoàn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số”; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Cùng với đó, nhiệm vụ quan trọng tiếp tục triển khai là củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.