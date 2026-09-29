Vốn đang là điểm nghẽn lớn với doanh nghiệp Lâm Đồng trong quá trình mở rộng sản xuất

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho rằng trong quá trình đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, điều được nghe nhiều nhất hiện nay không chỉ là những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh mà còn là nhu cầu được hỗ trợ về vốn và tiếp cận thông tin chính sách một cách rõ ràng, chính thống.

Theo ông Hiếu, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng là một trong những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, qua đó có điều kiện lắng nghe trực tiếp những khó khăn, kiến nghị cũng như những ý tưởng, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo tỉnh, trong đó có Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động kết nối với doanh nghiệp. Các chương trình như cà phê doanh nhân, đối thoại doanh nghiệp được duy trì nhằm tạo thêm không gian để chính quyền và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp.

“Trung tâm Xúc tiến cũng như một địa chỉ tiếp nhận thường xuyên 24/7 tất cả những kiến nghị, khó khăn, phản ánh của doanh nghiệp, cũng như những hiến kế của doanh nghiệp để làm sao tỉnh có thể phát triển hơn”, ông Hiếu chia sẻ.

Không dừng lại ở việc tiếp nhận ý kiến, theo ông, các hoạt động đối thoại cũng được tổ chức tại từng khu vực, từng nhóm doanh nghiệp, nhằm đưa việc tháo gỡ khó khăn đến gần hơn với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Qua quá trình tiếp xúc, điều ông Hiếu nhận thấy rõ nhất là vốn đang trở thành một trong những điểm nghẽn trước mắt đối với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

“Điểm nghẽn hiện nay đối với doanh nghiệp của tỉnh, một phần lớn là nằm ở vốn”, ông Hiếu nói.

Theo ông, khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất hoặc đầu tư thêm cho hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính vẫn là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc.

Đây không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp riêng lẻ. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp đang trong quá trình mở rộng hoạt động, nguồn vốn có thể quyết định tốc độ triển khai một dự án, khả năng đầu tư máy móc, công nghệ hay thậm chí là khả năng nắm bắt một cơ hội thị trường mới.

Trong khi đó, ông Hiếu cho rằng ở phía cơ quan quản lý, tinh thần đồng hành với doanh nghiệp tại Lâm Đồng đang có những chuyển biến đáng kể. Một trong những thay đổi mà ông nhận thấy là sự chuyển biến về trách nhiệm và tính chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc.

Theo ông, hiện nay không chỉ trong giờ hành chính, khi có những vấn đề cần xử lý, nhiều cán bộ, viên chức và người lao động trong hệ thống cũng sẵn sàng tham gia giải quyết, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn nhanh hơn.

Cũng theo ông Hiếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể được kỳ vọng có đầy đủ nguồn lực, nhân sự chuyên trách hay bộ máy pháp chế như các doanh nghiệp lớn. Vì vậy, nếu muốn doanh nghiệp chủ động hơn, bản thân hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần thay đổi cách tiếp cận.

Thay vì chỉ chờ doanh nghiệp tìm đến khi phát sinh vấn đề, các tổ chức xúc tiến, hội đoàn và cơ quan chức năng có thể trở thành cầu nối đưa thông tin chính sách đến doanh nghiệp một cách dễ hiểu, đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

“Doanh nghiệp muốn đúng lắm chứ, nhưng làm sao để đúng thì đôi khi lại không biết”, câu chuyện được đặt ra tại cuộc đối thoại cho thấy khoảng cách giữa chính sách và khả năng tiếp cận chính sách của doanh nghiệp vẫn là vấn đề cần được quan tâm.

Ở góc độ của một đơn vị thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, ông Hiếu cho rằng việc lắng nghe cần được thực hiện thường xuyên hơn, còn hỗ trợ doanh nghiệp cần đi vào những vấn đề cụ thể hơn. Từ vốn, thông tin chính sách đến thủ tục và kết nối thị trường, mỗi khó khăn đều cần được nhìn nhận từ thực tế vận hành của doanh nghiệp.