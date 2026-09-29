Ký hợp tác triển khai Dự án 'Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal'

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp.

Ngày 29/9, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ ký kết các Biên bản hợp tác triển khai Dự án “Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal” (Dự án SMS-MP). Tại sự kiện, Cục Biến đổi khí hậu đã ký kết biên bản hợp tác với các đơn vị: Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ Xây dựng) và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

Phát biểu tại Lễ ký kết, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ thực hiện đồng thời lộ trình loại trừ HCFC (nhóm hợp chất hoá học gồm các nguyên tố hydro, clo, flo và carbon) và giảm dần HFC (chất làm lạnh). Đây không chỉ là vấn đề quản lý môi chất lạnh mà liên quan trực tiếp đến kiểm soát xuất nhập khẩu, năng lực của đội ngũ kỹ thuật viên, hệ thống đào tạo, chuyển đổi công nghệ cũng như sự tham gia của doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng thiết bị.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, trong bối cảnh khung pháp lý và yêu cầu giám sát xuất nhập khẩu ngày càng chặt chẽ, quan hệ hợp tác giai đoạn mới giữa hai cơ quan sẽ càng đi vào chiều sâu, phục vụ công tác quản lý.

Các biên bản hợp tác tuy tập trung vào các lĩnh vực khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ, Sự tham gia của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp giúp kết nối nguồn lực của dự án với năng lực và điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực.

Với Cục Hải quan, hợp tác về trao đổi thông tin và tăng cường năng lực trong quản lý, kiểm soát xuất nhập khẩu các chất được kiểm soát. Hai Cục sẽ phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ quản lý rủi ro, nâng cao năng lực và trang thiết bị cho lực lượng hải quan, góp phần phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm trong xuất nhập khẩu các chất được kiểm soát.

Hợp tác với Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên nhằm tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí. Trọng tâm là xây dựng, lồng ghép các nội dung về quản lý môi chất lạnh và thực hành kỹ thuật tốt vào hoạt động đào tạo; tăng cường trang thiết bị thực hành và phát triển đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi công nghệ.

Với Cục Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, hợp tác thử nghiệm, đánh giá và từng bước chuyển đổi công nghệ sử dụng môi chất lạnh có giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp trong hệ thống điều hòa không khí trên toa xe đường sắt. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp trực tiếp khai thác vận tải sẽ tạo điều kiện thử nghiệm, đánh giá công nghệ trong điều kiện vận hành thực tế, làm cơ sở xem xét khảnăng áp dụng, từng bước chuyển đổi và nhân rộng phù hợp trong lĩnh vực đường sắt.

Sau lễ ký kết, các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác, duy trì trao đổi thường xuyên và cùng tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.