Huyền thoại Kevin De Bruyne trở lại mái nhà xưa và nhận được sự chào đón từ cổ động viên cũng như các đồng đội cũ. Ảnh: facebook

Câu hát quen thuộc ngày nào, từng vang lên từ 10 năm trước mỗi khi chàng trai Bỉ chạm bóng “Ồ, Kevin De Bruyne” lại thỉnh thoảng ngân lên đâu đó. Rồi khi cái tên De Bruyne được xướng lên trong phần giới thiệu đội hình, bốn phía khán đài hầu như đồng loạt vỗ tay reo hò.

Etihad đêm 24/11 (rạng sáng 25/11, giờ Việt Nam) bỗng sống những khoảnh khắc giàu rung cảm, xuất phát từ lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ chân tình dành cho một cầu thủ từng thi đấu cho câu lạc bộ nhà. Điều đáng trân trọng còn nằm ở chỗ người cũ ấy của họ chừ khoác áo đối phương và chuẩn bị dồn tâm sức tìm một chiến thắng cho màu áo mới bằng việc đánh bại đội bóng mà mình từng phụng hiến những 10 năm.

Không chút tị hiềm, chẳng hề đố kỵ, sân bóng làm thế chỉ vì thấy nhớ chàng trai. “Đã là người của Manchester City thì bao giờ cũng mãi là Manchester City”, dòng chữ cùng lúc xuất hiện từ một góc khán đài như một lời giải thích. “Sẽ trọn vẹn với chúng tôi khi biết anh vui mỗi ngày!”.

Với một người khiêm cung, từng cống hiến hết mình cho màu áo câu lạc bộ như De Bruyne thì các cổ động viên chân chính ở sân bóng này không hề ngại để thổ lộ như thế. Ở một khía cạnh nào đó liên quan đến giá trị đua tranh và nỗ lực thao trường, niềm vui và thành quả của người này thường đồng nghĩa với nỗi buồn và thất bại của người khác đang là đối thủ. Thật nhân văn và rộng lượng biết bao!

Lần thứ hai trở lại Etihad trong đội hình đối phương của Manchester City, De Bruyne hẳn đã sống trong những phút giây giàu xúc cảm bởi tấm lòng của người hâm mộ. Khán giả cho thấy họ không quên người nhạc trưởng thuần thục ở tuyến giữa, không quên 10 năm anh góp mặt trong tư thế một cầu thủ then chốt, mang về cho đội nhà ngôi quán quân Champions League và 6 chức vô địch quốc gia với 108 bàn thắng và 177 đường chuyền quyết định.

Khá hơn cuộc đối đầu vào tháng 9/2025, nơi Napoli thất bại 0-2, lần này, đội bóng của Bruyne tìm được một trận hòa với tỉ số 2-2. Với 1 điểm giành được trên sân khách, Napoli chưa thoát khỏi cái dớp 14 trận liền không thể thắng khi làm khách đối đầu các đại diện Anh trên đấu trường châu lục và tiếp tục rơi vào thế lận đận ở gần cuối bảng. Tuy vậy, một điểm giành được tại sào huyệt của Man Xanh chắc chắn là niềm an ủi và là động lực để huấn luyện viên Massimiliano Allegri và cầu thủ của ông mạnh mẽ hơn trong chặng kế tiếp.

Riêng với Bruyne, không gian đầm ấm từ bốn phía khán đài, ngoài nỗi xao động của người hiểu mình còn hiện diện trong tình cảm người hâm mộ, hẳn gợi thêm nhiều xúc cảm vốn làm anh từng day dứt. Michelle - vợ anh - từng bảo rằng gia đình chị cảm thấy không thích hợp với công việc và cuộc sống ở Napoli. Chồng mình giấu kín nhưng chị biết anh ấy không cảm thấy yên lành khi khoác áo câu lạc bộ này, chưa kể không ít lần Bruyne bất bình với đồng đội trong phòng thay quần áo.

Ở Etihad vừa rồi, chắc chắn Bruyne không thể vui khi chứng kiến đồng đội Rasmus Hojlund “đá móc” câu lạc bộ cũ của mình rằng “chỉ có một đội bóng ở thành phố Manchester này thôi” sau phút ghi bàn. Hojlund nói câu này lúc hướng mặt vào phía khán đài nêm chặt cổ động viên Manchester City và ai cũng biết chàng trai này từng khoác áo kình địch Manchester United.

Hojlund không hề nghĩ câu nói này đang làm tổn thương người đồng đội của mình ở nơi mà cả sân cỏ cũng biết nhớ!