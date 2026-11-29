CLB TP HCM đưa 18 cầu thủ trẻ sang Tây Ban Nha du học.

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ, CLB TP HCM – đội bóng đang thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia – đã triển khai chương trình hợp tác phát triển bóng đá với Celta Vigo, đại diện đang góp mặt tại La Liga (Tây Ban Nha).

Điểm nhấn đáng chú ý của thỏa thuận là kế hoạch đưa 18 cầu thủ trẻ thuộc các lứa tuổi 2008, 2009 và 2010 sang Tây Ban Nha tập luyện, học tập trong thời gian 3 năm. Đây là bước đi đáng kể của một CLB hạng Nhất Việt Nam khi quyết định đầu tư đưa cả một nhóm cầu thủ trẻ sang môi trường bóng đá châu Âu để phát triển lâu dài.

Chương trình mang tên "Phát triển bóng đá ưu tú", do Celta Vigo tổ chức và triển khai tại thành phố Vigo (Tây Ban Nha). Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu từ ngày 15/1/2027 và kéo dài đến ngày 30/6/2030.

18 cầu thủ được lựa chọn đều trưởng thành từ Học viện Juventus Việt Nam (nay là Học viện BMG) và chương trình hợp tác đào tạo với Lyon (Pháp). Đây là những gương mặt được kỳ vọng có thể tiếp tục phát triển trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại châu Âu.

Đáng chú ý, chương trình không đơn thuần tập trung vào huấn luyện bóng đá mà hướng đến mô hình giáo dục và phát triển toàn diện dành cho các tài năng trẻ. Các học viên sẽ được đào tạo trực tiếp bởi đội ngũ HLV sở hữu bằng cấp UEFA, đồng thời có cơ hội tập luyện và thi đấu cùng các đội trẻ của Celta Vigo.

Nội dung đào tạo bao gồm kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, khoa học thể thao, tâm lý thi đấu và theo dõi hiệu suất vận động. Bên cạnh đó, các cầu thủ còn được chú trọng phát triển ngôn ngữ, kỹ năng hội nhập và khả năng thích nghi với môi trường văn hóa mới.

Trước khi lựa chọn Tây Ban Nha, CLB TP HCM từng có kế hoạch hợp tác với bóng đá Brazil. Cụ thể, vào tháng 8/2025, đội bóng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo trẻ có thời hạn 3 năm với CLB Gremio. Tuy nhiên, phương án đưa cầu thủ sang Nam Mỹ sau đó được điều chỉnh, nhường chỗ cho kế hoạch hợp tác cùng Celta Vigo.

Theo đại diện CLB TP HCM, khoảng cách địa lý, thời gian di chuyển và những lo ngại về vấn đề an ninh tại Brazil khiến nhiều phụ huynh chưa thực sự yên tâm. Trong khi đó, Tây Ban Nha có lợi thế hơn về việc đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình thăm nom con em. Đặc biệt, Celta Vigo sở hữu hệ thống đào tạo trẻ được đánh giá cao tại Tây Ban Nha.

Việc đưa 18 cầu thủ sang châu Âu đào tạo trong 3 năm đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Dù vậy, CLB TP HCM vẫn quyết định triển khai dự án với kỳ vọng tạo ra bước chuyển biến dài hạn cho công tác đào tạo trẻ của đội bóng cũng như bóng đá thành phố. Chương trình đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách TP HCM.

Không chỉ hướng đến mục tiêu giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn tại châu Âu, dự án còn được kỳ vọng sẽ tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đội một CLB TP HCM trong tương lai. Đích đến là xây dựng lực lượng đủ sức cạnh tranh, qua đó giúp đội bóng hiện thực hóa tham vọng trở lại sân chơi V.League.

Để bảo đảm chất lượng đào tạo, CLB TP HCM dự kiến tiến hành đánh giá và sàng lọc lực lượng định kỳ 6 tháng một lần. Những cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn sẽ tiếp tục được ở lại Tây Ban Nha, trong khi các trường hợp chưa phù hợp có thể trở về Việt Nam và nhường cơ hội cho những gương mặt trẻ khác.

Với kế hoạch kéo dài đến năm 2030, chương trình hợp tác giữa CLB TP HCM và Celta Vigo không chỉ là cơ hội phát triển cho 18 cầu thủ trẻ mà còn là phép thử đáng chú ý đối với mô hình đầu tư đào tạo bóng đá dài hạn của một đội bóng Việt Nam.