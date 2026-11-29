Kanchanaburi Power có thêm ba điểm quan trọng, còn nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Đáng nói hơn, sự trở lại của ông không chỉ được đánh dấu bằng một kết quả trên sân cỏ, mà còn bằng những phản ứng đầy phấn khích từ cổ động viên Thái Lan.

Payanat Thodsanid mở tỷ số ở phút 20, John Baggio nhân đôi cách biệt ở phút 71, trước khi Apichart Denman ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 81. Kanchanaburi giành trọn ba điểm và vươn lên vị trí thứ hai với 24 điểm sau 13 trận, kém đội đầu bảng Khon Kaen United 5 điểm. Cuộc đua thăng hạng vẫn còn dài, nhưng chiến thắng trước Chiangmai United cho thấy đội bóng của Park Hang Seo đang duy trì được sức cạnh tranh ở nhóm đầu.

HLV Park Hang Seo trở lại băng ghế chỉ đạo sau án phạt của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bằng chiến thắng 3-0 trước Chiangmai United.

Một trận thắng 3-0 có thể chưa nói lên tất cả về năng lực của một HLV. Nhưng với HLV Park Hang Seo, điều đáng chú ý là cách ông tiếp tục tạo ra sự quan tâm ở môi trường bóng đá mới. Trên trang Facebook của Kanchanaburi Power, nhiều cổ động viên gửi lời chúc mừng và bày tỏ tình cảm với ông. Một người viết: “Yêu quý thầy, ông rất giỏi!”. Đó không phải phản ứng của những người chỉ biết đến tên tuổi Park Hang Seo qua thành công của tuyển Việt Nam. Họ đang dõi theo ông trong công việc tại chính đội bóng của mình.

Sức hút ấy đã được hình thành từ trước. Trong trận giao hữu với Eastern SC của Hong Kong hồi tháng 7, hình ảnh ông Park định lao vào sân khi cầu thủ hai đội xảy ra va chạm từng gây chú ý. Một số cổ động viên Thái Lan thích thú với cách nhà cầm quân này bảo vệ học trò, đồng thời đánh giá cao tinh thần chiến đấu mà ông muốn truyền đến đội bóng. Họ nhìn thấy ở HLV Park Hang Seo một cá tính quyết liệt, giàu năng lượng và không chấp nhận sự hời hợt.

Đến tháng 9, sau chiến thắng ngược của Kanchanaburi, người hâm mộ tiếp tục khen ngợi khả năng điều chỉnh chiến thuật và tinh thần tập thể của đội bóng. Những bình luận ấy có ý nghĩa bởi HLV Park Hang Seo không thể sống mãi bằng những gì đã làm được ở Việt Nam. Danh tiếng có thể mở ra sự chú ý ban đầu, nhưng chỉ công việc thực tế mới giúp một HLV tạo dựng vị thế tại một nền bóng đá khác.

Đó cũng là điểm đáng nói trong hành trình của ông tại Thái Lan. HLV Park Hang Seo không cần nhắc lại chức vô địch AFF Cup 2018 hay những chiến tích cùng bóng đá Việt Nam để thuyết phục người hâm mộ. Ông cần một đội bóng biết chiến đấu, biết phản ứng trước khó khăn và đủ khả năng cạnh tranh. Kanchanaburi đang cho thấy những tín hiệu như vậy.

Ở tuổi 69, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn giữ nguyên cá tính bên đường biên. Ông đã rời bóng đá Việt Nam, nhưng ngọn lửa nghề nghiệp và khát vọng chinh phục vẫn chưa tắt.