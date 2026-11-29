HAGL ngược dòng ấn tượng, thoát nhóm 2 đội cuối bảng

Tối 28-11, tại vòng 9 LPBank V-League 2026/27, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Công an TP Hồ Chí Minh trên sân Gò Đậu, qua đó giành 3 điểm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

HAGL (xanh) đã có chiến thắng ngược khó tin trước CLB CA TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CLB CA TP Hồ Chí Minh

Đội bóng phố Núi gặp nhiều khó khăn trong những phút đầu trận khi tiền đạo Jason Cummings lập cú đúp, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, chỉ trong ít phút bù giờ của hiệp 1, Julio Cesar và Matheus Lucas lần lượt ghi bàn, giúp HAGL đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút 79, Thanh Long ghi bàn đưa HAGL vượt lên dẫn 3-2. Đến phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2, Nguyễn Minh Tâm lập công, ấn định chiến thắng 4-2 cho đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi.

Với kết quả này, HAGL có 9 điểm sau 9 vòng đấu, tạm vươn lên vị trí thứ 12, hơn Thể Công Viettel 3 điểm và TP Đồng Nai 5 điểm. Trong khi đó, Công an TP Hồ Chí Minh nhận thất bại thứ 4 liên tiếp tại V-League.

Ở các trận đấu còn lại trong ngày, Hà Nội FC cũng ngược dòng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 để vươn lên vị trí thứ 5 với 15 điểm. Bắc Ninh và SHB Đà Nẵng chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Manchester United thua đậm trên sân nhà

Tại vòng 12 Ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi để thua Brentford 0-4 trên sân Old Trafford.

Dù có lợi thế sân nhà, “Quỷ đỏ” không ghi được bàn thắng nào và phải nhận thất bại với cách biệt 4 bàn.

Kết quả này khiến Manchester United tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua cải thiện vị trí ở nhóm cuối bảng xếp hạng, trong khi Brentford có thêm 3 điểm quan trọng.

Ở trận đấu cùng giờ, Leeds United giành chiến thắng 3-0 trước Coventry City.

Tại vòng 14 La Liga, Real Madrid bất ngờ thất bại 1-2 trước Alaves, tạo cơ hội để Barcelona gia tăng cách biệt trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Athletic Bilbao đánh bại Malaga 4-3, còn Real Betis để thua Rayo Vallecano 0-1.

V-League tiếp tục nóng cuộc đua trụ hạng, Arsenal đối đầu Man City

Ngày 29-11, vòng 9 V-League 2026/27 sẽ khép lại với 2 cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Đồng Nai, Hải Phòng và Thể Công Viettel.

Với 4 điểm, Đồng Nai đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đội bóng này cần giành điểm trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa để tránh bị các đối thủ trực tiếp nới rộng khoảng cách.

Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng hướng đến mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.

Kết quả của 2 trận đấu này sẽ tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ở nhóm cuối bảng, trong đó có HAGL.

Tại vòng 12 Ngoại hạng Anh, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Manchester City lúc 23 giờ 30 phút trên sân Emirates.

Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm, hơn Manchester City 6 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng thành London gia tăng cách biệt với đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch.

Trước đó, Liverpool sẽ làm khách trên sân Everton trong trận derby vùng Merseyside lúc 19 giờ.

Tại La Liga, Barcelona gặp Deportivo La Coruna lúc 22 giờ 15 phút. Các trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen, Como và Juventus, Lyon và Monaco cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá châu Âu.