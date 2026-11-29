Tuy nhiên, bóng đá không phải lúc nào cũng chỉ được đo bằng vị trí hay số điểm. Có những chiến thắng mang giá trị lớn hơn ba điểm, bởi nó cho thấy một đội bóng đang đi đúng hướng và những gì họ kiên trì xây dựng không hề vô nghĩa. HAGL đánh bại Hà Nội FC rồi vượt qua CLB CA TPHCM với cùng cách biệt hai bàn. Đó là hai lời khẳng định đáng chú ý của đội bóng phố Núi, cũng là chiến thắng của triết lý đào tạo trẻ mà bầu Đức theo đuổi suốt nhiều năm.

Trong một V.League mà không ít đội bóng phải tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng đắt giá để cạnh tranh thứ hạng, HAGL vẫn đặt niềm tin vào phần lớn cầu thủ do chính mình đào tạo. Cách làm ấy từng khiến bầu Đức nhận nhiều hoài nghi, nhất là khi đội bóng phố Núi có những mùa giải chật vật và phải chiến đấu để trụ hạng. Nhưng nhìn vào hai chiến thắng gần đây, không thể phủ nhận HAGL đang thu được những giá trị rất đáng kể từ con đường đã chọn.

HAGL của bầu Đức mới có 9 điểm sau 9 vòng đấu, một thành tích không thể gọi là ấn tượng nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng. Ảnh: HAGL

Điều đáng nói là những người trực tiếp tạo ra khác biệt không phải các ngôi sao được đưa về bằng những khoản đầu tư lớn. Trên sân Pleiku, Trần Gia Bảo ghi bàn quyết định trước Hà Nội FC. Đến cuộc đối đầu CLB CA TPHCM, Minh Tâm trở thành người định đoạt trận đấu. Cả hai đều từng để lại dấu ấn tại giải đấu mà U23 Việt Nam lên ngôi vô địch ở phố Núi. Những cầu thủ trẻ ấy đang cho thấy họ không chỉ có tiềm năng để được kỳ vọng, mà còn đủ khả năng bước ra sân chơi V.League và giải quyết những trận đấu khó khăn.

Trung Kiên cũng là một điểm tựa quan trọng. Thủ môn trẻ này mang đến sự chắc chắn trong khung thành, giúp HAGL có thêm niềm tin để tổ chức lối chơi và đứng vững trước sức ép. Một đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ rất cần những nhân tố như Trung Kiên. Một thủ môn đầy bản lĩnh, đủ ổn định và có khả năng tạo ra khác biệt trong các pha cứu thua ở thời điểm quyết định.

Tất nhiên, hai chiến thắng không thể xóa đi thực tế HAGL mới có 9 điểm sau 9 vòng. Đội bóng của bầu Đức vẫn cần chứng minh khả năng duy trì phong độ, thay vì chỉ tạo ra những trận đấu bùng nổ riêng lẻ. Nhưng cũng không nên đánh giá HAGL chỉ bằng thứ hạng hiện tại. Khi Trần Gia Bảo, Minh Tâm và Trung Kiên trưởng thành, giá trị của một học viện bóng đá đang được thể hiện bằng những đóng góp cụ thể cho đội một.

Bầu Đức tạo ra bản sắc cho HAGL. Ảnh: HAGL

Bầu Đức có thể chưa thắng trong cuộc đua thành tích ở V.League, nhưng ông đang nhìn thấy thành quả từ khoản đầu tư dài hạn của mình. Trong bóng đá, mua được cầu thủ giỏi là chuyện chấp nhận chi nhiều tiền, còn đào tạo ra cầu thủ đủ sức đánh bại những đội bóng mạnh lại là một giá trị khác. Ở khía cạnh ấy, HAGL của bầu Đức đang khiến nhiều người khâm phục bằng cách làm bóng đá đáng nể.