Cụ thể, Pochettino là HLV đầu tiên trong lịch sử Man United xuất phát với 2 thất bại cùng tỷ số 0-4, lần lượt trước Liverpool và Brenford. Thống kê ấy phản ánh tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại sân Old Trafford, khi phong độ Quỷ đỏ tiếp tục lao dốc và chưa có dấu hiệu dừng lại.

HLV Pochettino đón nhận một cột mốc buồn trong ngày MU thảm bại trên sân nhà (Ảnh: Getty Images)

Trở về sân nhà sau trận hòa trước Sporting Lisbon, người hâm mộ Quỷ đỏ có cơ sở để hy vọng đội nhà sẽ thi đấu khởi sắc hơn tại đấu trường quốc nội. Trong 13 trận đấu gần nhất, Man United mới chỉ thắng 1, còn lại thua tới 7 – những con số đáng báo động với đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.

Man United đã nhập cuộc tốt, họ tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên sự thiếu dứt khoát trong những pha xử lý cuối khiến họ không thể tận dụng khởi đầu ấy để vượt lên dẫn trước.

Man United nhập cuộc tốt, nhưng chừng đó là chưa đủ để chiến thắng (Ảnh: Getty Images)

Bước ngoặt tới ở phút 18, khi Brenford chớp thời cơ từ sai lầm của Amad Diallo để nhanh chóng đoạt lại bóng bên phần sân đối phương. Callum Wilson kết thúc tình huống bằng cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục Lammens, mở tỷ số trận đấu.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, đến phút 31, Lammens đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Wilson tiếp tục tỏa sáng bằng cú đá lạnh lùng hạ gục thủ thành người Bỉ sau đường chuyền dọn cỗ của Dango Ouattara.

Callum Wilson tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp (Ảnh: Getty Images)

Đáng chú ý, chân sút người Anh chưa có bàn thắng nào từ đầu mủa giải. Vậy mà trước Quỷ đỏ, cầu thủ này thoải mái xâm nhập vòng cấm và ghi dấu ấn với một cú đúp.

Trên khán đài, ống kính máy quay bắt gặp ánh mắt đượm buồn của Sir Alex Ferguson khi phải chứng kiến đội bóng mình từng dày công gây dựng, nay bị đối thủ hành hạ không thương tiếc ngay tại sân nhà Old Trafford. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Brenford.

Bước sang hiệp 2, mặc dù HLV Pochettino đã thực hiện một số thay đổi về mặt nhân sự, khi tung Shaw và Mbeumo vào sân, cục diện trận đấu vẫn không xoay chuyển theo chiều hướng có lợi cho đội chủ nhà.

Trái lại, hiệp 2 tiếp tục chứng kiến Man United phung phí cơ hội và mắc sai lầm trong khâu phòng ngự, để rồi nhận thất bại như một quy luật tất yếu. Hai bàn thắng của Ajer và Schade dập tắt những tia hy vọng cuối cùng của người hâm mộ Quỷ đỏ, qua đó nhấn chìm MU ngay tại thánh địa Old Trafford.

Thất bại này khiến cho Man United tiếp tục chôn chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng Premier League, đồng thời gióng lên hồi chuông báo động trước viễn cảnh xuống Championship mùa sau đang dần trở thành sự thực.