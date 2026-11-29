Không chỉ giành trọn 3 điểm, đội bóng Thái Lan còn mang đến niềm vui cho người hâm mộ trong ngày nhà cầm quân người Hàn Quốc trở lại sau án phạt. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên lập tức bày tỏ sự phấn khích và dành những lời khen cho ông Park.

Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với Kanchanaburi Power trong cuộc đua thăng hạng. Đội bóng ghi ba bàn nhờ các pha lập công của Payanat Thodsanid, John Baggio và Apichart Denman, qua đó đánh bại Chiangmai United với tỷ số 3-0. Kết quả giúp Kanchanaburi có 24 điểm sau 13 trận, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Thai League 2.

Sự trở lại của HLV Park Hang Seo trên băng ghế chỉ đạo Kanchanaburi Power đã được đánh dấu bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chiangmai United.

Điều đáng chú ý là phản ứng tích cực từ người hâm mộ Thái Lan. Dưới bài đăng của CLB Kanchanaburi Power, nhiều cổ động viên gửi biểu tượng trái tim, lời chúc mừng và những bình luận thể hiện sự yêu mến dành cho HLV Park Hang Seo. Một người viết: “Yêu quý thầy, ông rất giỏi!”. Bình luận khác ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Tuyệt vời!”. Những lời động viên ấy cho thấy nhà cầm quân từng đưa tuyển Việt Nam đến chức vô địch AFF Cup 2018 đang nhận được tình cảm đáng kể tại đội bóng mới.

Không dừng lại ở việc khen ngợi cá nhân HLV Park Hang Seo, các cổ động viên còn thể hiện niềm tin vào mục tiêu lên Thai League 1. Một người hâm mộ nhấn mạnh Kanchanaburi cần duy trì sự ổn định trong từng trận đấu để tiến gần hơn đến mục tiêu thăng hạng. Có cổ động viên còn nhắc đội bóng phải tận dụng tốt chuỗi trận quan trọng trong tháng 12 để tích lũy điểm số.

Thực tế, Kanchanaburi vẫn còn một chặng đường đáng kể phía trước. Khoảng cách với đội dẫn đầu Khon Kaen United vẫn là 5 điểm, trong khi cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu chưa hề ngã ngũ. Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 trước Chiangmai United mang đến cú hích cần thiết cả về điểm số lẫn tinh thần.

Với HLV Park Hang Seo, ngày trở lại không thể có kịch bản tích cực hơn. Một chiến thắng cách biệt, vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và những lời động viên từ người hâm mộ Thái Lan. Sau quãng thời gian phải ngồi ngoài vì án phạt, ông Park đã trở lại và lập tức cùng Kanchanaburi tạo nên một ngày vui tại Thai League 2.