Đội chủ nhà Hải Phòng bước vào màn tiếp đón này sau trận thua đầy tiếc nuối Thép Xanh Nam Định với tỷ số 1-2 ở vòng trước. Sau 8 vòng đấu, Hải Phòng có được 10 điểm và tạm xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Dù hệ thống phòng ngự còn bộc lộ không ít chệch choạc khi đã để thủng lưới 14 bàn, đội bóng đất Cảng vẫn duy trì được sức mạnh tấn công bùng nổ nhờ tinh thần thi đấu cống hiến cùng phong độ xuất sắc của tiền đạo Milan Makarić. Chân sút người Serbia hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2026/27 với 8 bàn thắng sau 8 trận.

Hải Phòng từng để thua Thể Công Viettel 1-2 tại vòng 12 V.League 2025/26. Ảnh: VPF

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel đang chìm sâu trong khủng hoảng phong độ khi trải qua chuỗi 12 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Đội bóng áo lính hiện ngụp lặn ở vị trí thứ 13 (áp chót) trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm.

Dẫu vậy, hàng thủ của Thể Công Viettel đã bắt đầu đi vào ổn định với 2 trận hòa 0-0 liên tiếp trước Sông Lam Nghệ An tại V.League và Melbourne Victory tại AFC Champions League Two. Bài toán nhức nhối nhất đối với ban huấn luyện đội khách lúc này là sự bế tắc của hàng công, khi toàn đội mới ghi được 7 bàn thắng sau 8 vòng đấu - ít hơn cả số bàn thắng cá nhân của Makarić bên phía Hải Phòng.

Về mặt lực lượng, Hải Phòng chịu tổn thất nơi hàng thủ khi Nguyễn Hữu Thái Bảo bị treo giò. Ngược lại, Thể Công Viettel hành quân tới đất Cảng với lực lượng đầy đủ nhất, dù thể lực toàn đội sẽ không ở trạng thái tốt nhất do phải căng sức cho sân chơi châu lục hồi giữa tuần vừa rồi.

Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội khách: trong 16 lần đụng độ từ năm 2019 đến 2026, Thể Công Viettel giành 9 chiến thắng, hòa 5 và chỉ để Hải Phòng thắng 2 trận; riêng 5 lần chạm trán gần nhất, Thể Công Viettel bất bại với 4 thắng và 1 hòa.

Với việc cả hai đội đều rất khát chiến thắng, trận đấu hạ màn vòng 9 V.League tối nay chắc chắn sẽ diễn ra quyết liệt và hấp dẫn. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng đó thoát khỏi giai đoạn khó khăn hiện tại, ngược lại sẽ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Đội hình dự kiến

Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản; Đặng Tuấn Phong, Esteban Orozco, Nguyễn Vũ Tín, Hoàng Văn Tuyến; Nguyễn Anh Tuấn, Camilo Vasconcelos, Nguyễn Hữu Sơn, Hồ Minh Dĩ; Milan Makarić, Joseph Mpande.

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt; Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Triệu Việt Hưng; André Luiz, Doãn Ngọc Tân, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Hoàng Minh; Ribamar.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 9 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ gần đây của Hải Phòng

Phong độ gần đây của Thể Công Viettel

Thành tích đối đầu