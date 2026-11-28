Leny Yoro tiếp tục có pha phòng ngự cẩu thả, lần này trước Kevin Schade trong vùng cấm MU.

Phút 61 trên sân Old Trafford, khi MU đang bị dẫn hai bàn, Kevin Schade dẫn bóng đột phá vào vùng cấm địa đội chủ nhà. Yoro áp sát từ phía sau nhằm ngăn tiền đạo Brentford tiếp cận khung thành. Tuy nhiên, trung vệ người Pháp xử lý thiếu chính xác, có động tác tác động khiến Schade ngã xuống.

Trọng tài Rob Jones không thổi phạt và cho Brentford hưởng phạt góc. Quyết định này gây tranh cãi bởi nhiều ý kiến cho rằng Yoro đã phạm lỗi với đối phương.

Những hình ảnh quay chậm cho thấy trung vệ MU không kiểm soát tốt tình huống tranh chấp, trong khi Schade chịu tác động trực tiếp từ pha truy cản.

Yoro có thể xem mình may mắn khi trọng tài không chỉ tay vào chấm phạt đền. Nếu Brentford được hưởng quả 11 m, MU có nguy cơ nhận thêm bàn thua trong thời điểm đội bóng đang hoàn toàn lép vế.

Yoro và Maguire không thể giúp hàng thủ MU vững chắc.

Đây cũng không phải sai sót duy nhất của Yoro trong trận đấu. Phút 32, trung vệ 20 tuổi dâng cao tranh chấp nhưng không thành công, để Dango Ouattara khai thác khoảng trống phía sau và kiến tạo cho Callum Wilson nâng tỷ số lên 2-0.

Trước đó, Wilson cũng vượt qua sự đeo bám của Yoro và Harry Maguire để mở tỷ số ở phút 19. Hàng thủ MU liên tục để đối phương khai thác khoảng trống, đặc biệt trong những pha tấn công trực diện.

Trận thua 0-4 trước Brentford khiến Mauricio Pochettino tiếp tục khởi đầu đầy ác mộng tại Old Trafford. MU nhận 27 bàn thua sau 12 vòng Premier League, cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự.

Với Yoro, những tình huống xử lý thiếu chắc chắn đang trở thành mối lo đáng kể. Trung vệ người Pháp mới 20 tuổi và vẫn cần thời gian hoàn thiện, nhưng việc liên tục mắc lỗi trong những thời điểm quan trọng khiến anh chưa thể trở thành chốt chặn đáng tin cậy của MU.