Vững vàng trên đỉnh BXH, sở hữu hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh và giành 16/18 điểm tối đa trong 6 vòng gần nhất, Arsenal đang chứng minh vị thế ứng viên số một cho chức vô địch.

Tuy nhiên, 2 trận hòa liên tiếp trước Newcastle và Borussia Dortmund cũng bộc lộ hạn chế của đoàn quân HLV Mikel Arteta. Pháo thủ đều đánh mất lợi thế dẫn bàn trong hiệp một và cho thấy sự thiếu sắc bén trên hàng công.

Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: F365

Arsenal chỉ có 4 trong tổng số 30 cú dứt điểm đi trúng đích trước Dortmund, qua đó chấm dứt chuỗi 12 trận toàn thắng trên sân nhà ở vòng bảng Champions League.

Với 17 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, Pháo thủ cũng là đội có thành tích ghi bàn thấp nhất trong nhóm 6 đội dẫn đầu.

Dù vậy, Emirates là điểm tựa vững chắc của Arsenal. Nhà ĐKVĐ toàn thắng cả 5 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Ở chiều ngược lại, Man City sa sút đáng báo động. Sau khởi đầu hoàn hảo với 7 trận toàn thắng, đoàn quân HLV Enzo Maresca chỉ giành được 1 điểm trong 4 vòng gần nhất.

Trận hòa 1-1 trước Fulham giúp Man City chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp, trước khi tiếp tục bị Napoli níu chân tại Champions League.

HLV Maresca đang phải đối mặt nhiều chỉ trích về cách bố trí đội hình và lựa chọn chiến thuật. Man City trở thành đội bóng đầu tiên sau 122 năm bóng đá Anh thắng 7 trận mở màn nhưng không thể giành chiến thắng 4 vòng tiếp theo.

Arsenal đang có phong độ ấn tượng hơn - Ảnh: PL

Thành tích đối đầu cũng nghiêng về Pháo thủ. Arsenal từng đánh bại Man City 3-0 ở trận tranh Siêu cúp Anh hồi tháng 8, chỉ thua 2/9 cuộc chạm trán gần nhất và bất bại trong 3 lần tiếp đón đối thủ tại Emirates.

Hàng phòng ngự tiếp tục là nỗi lo lớn của Man City khi để thủng lưới 7 bàn trong 3 chuyến làm khách gần nhất và trải qua 10 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới.

Dù hàng công chưa thực sự bùng nổ, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và sự ổn định. Nếu giành chiến thắng, thầy trò Arteta sẽ giáng thêm một đòn mạnh vào tham vọng vô địch của Man City.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Martin Zubimendi và Bukayo Saka chấn thương. David Raya có thể ra sân.

Man City: Antoine Semenyo là trường hợp vắng mặt duy nhất.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, O'Reilly; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.