Palmeiras cân bằng kỷ lục của Flamengo ở Copa Libertadores

Phút 51 trên sân Centenario ở Montevideo (Uruguay), Arthur Gabriel tạt bóng để Arias đánh đầu nối cho Ramón Sosa dứt điểm tung lưới Estudiantes. Với pha chạm bóng đầu tiên kể từ khi vào sân thay Joaquín Piquerez sau giờ nghỉ, Gabriel đã góp công vào bàn thắng quyết định của trận chung kết.

Trước đó, Palmeiras có cơ hội mở tỷ số từ một pha đi bóng của Lucas Evangelista. Tiền vệ này khiến một cầu thủ Estudiantes suýt phản lưới khi phá bóng trúng cột. Cuối hiệp một, Murilo đánh đầu trong vùng cấm, nhưng thủ môn Fernando Muslera kịp cản phá.

Sau bàn mở tỷ số của Sosa, đến lượt thủ môn Carlos Miguel cứu thua cho Palmeiras. Guido Carrillo tung người móc bóng hiểm hóc, buộc Carlos Miguel phải đổ người đẩy bóng ngay sát chân cột. Trong những phút còn lại, đội bóng Brazil lùi sâu bảo vệ lợi thế, còn Estudiantes lỡ cơ hội lần thứ năm vô địch Nam Mỹ.

Chiến thắng tại Montevideo giúp Palmeiras bắt kịp chính Estudiantes, River Plate và Flamengo với 4 danh hiệu. Trong lịch sử Copa Libertadores, chỉ Independiente (7 lần), Boca Juniors (6) và Peñarol (5) có nhiều chức vô địch hơn.

Palmeiras lần đầu đăng quang năm 1999. Cả ba chức vô địch sau đó, vào các năm 2020, 2021 và 2026, đều gắn với HLV Abel Ferreira. Thành tích của thầy trò Ferreira cũng nối dài chuỗi thống trị của bóng đá Brazil. Từ năm 2019 đến nay, các CLB nước này đã vô địch Copa Libertadores 8 mùa liên tiếp.