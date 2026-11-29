Bayern Munich có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Hamburg tại vòng 11 Bundesliga 2026/27, trong bối cảnh đội hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương, đáng kể nhất là Harry Kane. Dù được đánh giá cao hơn, nhà đương kim vô địch không thể giành trọn ba điểm.

Phải sử dụng nhiều gương mặt ít được ra sân, Bayern gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Các pha phối hợp thiếu sự ăn ý, khiến đội khách không tạo được những cơ hội đủ rõ ràng trước hàng phòng ngự Hamburg.

Bayern Munich măn mắn giành 1 điểm - Ảnh: FCBM

Bước ngoặt lớn xuất hiện ở phút 44, khi Joshua Kimmich nhận thẻ đỏ, đẩy Bayern vào thế thiếu người ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, dù chỉ còn 10 cầu thủ, đội bóng xứ Bavaria vẫn nỗ lực duy trì thế trận và tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Hamburg tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế khoảng trống và khiến những đợt lên bóng của đối phương liên tục rơi vào bế tắc.

Không thể tạo ra khác biệt, Bayern đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau 90 phút, qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn đầu Bundesliga.

Với một điểm giành được, Bayern Munich tạm đứng thứ hai với 23 điểm sau 11 trận, kém Dortmund một điểm. Đáng chú ý, đội bóng vùng Ruhr mới thi đấu 10 trận.

Trong khi đó, Freiburg đứng thứ ba với 22 điểm, còn Leipzig xếp thứ tư với 21 điểm, đều thi đấu ít hơn Bayern một trận.

Trận hòa trước Hamburg khiến cuộc đua vô địch Bundesliga thêm căng thẳng, đồng thời đặt ra nhiều thách thức cho Bayern trong giai đoạn đội hình sứt mẻ vì chấn thương.