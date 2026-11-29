Chiều 27/11, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức họp báo chính thức công bố giải võ thuật NHK Fight night III với chủ đề “Đêm võ thuật bùng nổ tại Tây Nguyên” năm 2026. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Câu lạc bộ Nguyễn Hoàng KickBoxing và các đơn vị tổ chức.

Họp báo công bố giải võ thuật NHK Fight night III.

Giải năm nay quy tụ ba môn võ thuật đối kháng gồm Kickboxing, Muay Thái và Boxing, với tổng cộng 10 trận đấu, trong đó có các trận đấu tâm điểm và trận Main Event. Tham gia tranh tài là các võ sĩ được tuyển chọn, mời từ những câu lạc bộ trong tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương khác.

Giải đấu lần này có vận động viên Huỳnh Quang Thiều, đơn vị Quân đội, từng giành Huy chương Vàng môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026; vận động viên Nguyễn Châu Kiều Chi, Câu lạc bộ Nguyễn Hoàng KickBoxing, giành Huy chương Bạc Giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2025; vận động viên Trương Cao Minh Phát, Câu lạc bộ TCMP Training Camp, sở hữu đai Muay Thai WBC, cùng nhiều võ sĩ đến từ các câu lạc bộ có uy tín trong nước.

Các cặp đấu được xây dựng trên cơ sở tương đồng về hạng cân, độ tuổi, thành tích và trình độ chuyên môn, đồng thời đáp ứng các điều kiện về sức khỏe, nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh và an toàn cho vận động viên.

Ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, giải đấu không chỉ hướng đến phát triển phong trào tập luyện và thi đấu Kickboxing, Muay Thái, Boxing, còn tạo cơ hội giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ cho các võ sĩ; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động thể thao, góp phần kích cầu du lịch, thương mại và dịch vụ tại địa phương trong dịp cuối năm.

Theo phương án của Ban tổ chức, 50% nguồn thu từ bán vé dự kiến được dành cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; 50% còn lại phục vụ chi phí tổ chức giải.

Võ sĩ Kickboxing Nguyễn Hoàng chia sẻ tại họp báo.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh, nguồn thu bán vé sẽ được quản lý, quyết toán công khai theo quy định. Đây cũng là cách huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy sự chung tay của doanh nghiệp và người dân trong các hoạt động vì cộng đồng, đưa tinh thần thể thao vượt ra ngoài khuôn khổ thi đấu để lan tỏa những giá trị nhân văn.

Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra vào ngày 25/12/2026, tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là lần thứ ba giải được tổ chức, tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời kết hợp hoạt động thể thao với các chương trình hướng đến cộng đồng.