Đội tuyển golf Hà Nội giành trọn bộ 4 Huy chương vàng ở 4 nội dung thi đấu. Ảnh: Mai Loan

Các trận chung kết đồng đội nam và nữ trong khuôn khổ Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast đã diễn ra hấp dẫn với sự góp mặt của hai đoàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở chung kết đồng đội nam, các golfer Hà Nội đã vượt qua đội Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Anh là hai vận động viên mang về những điểm số quyết định cho đội tuyển Thủ đô. Trong đó, Nguyễn Nhất Long vượt qua Yang Jung Soo với tỷ số 2-1, còn Nguyễn Tuấn Anh đánh bại Phạm Quốc Phương với tỷ số 3-2. Ở trận đấu còn lại, Hồ Anh Huy giành chiến thắng 3-2 trước Trần Lê Duy Nhất, mang về điểm số duy nhất cho đội Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội tuyển golf Hà Nội mừng chiến thắng. Ảnh: Mai Loan

Nếu như trận chung kết đồng đội nam diễn ra với thế trận giằng co, thì ở nội dung đồng đội nữ, các golfer Hà Nội thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng 2-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Chúc An vượt qua Lê Nguyễn Minh Anh với tỷ số 2-1 sau màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Trong khi đó, Nguyễn Viết Gia Hân có màn ngược dòng ấn tượng trước Park Ha Na. Bị dẫn trước, Gia Hân kiên trì bám đuổi, cân bằng tỷ số trước khi giành chiến thắng ở hố cuối cùng, khép lại trận đấu với cách biệt 1 Up.

Hai chiến thắng ở nội dung đồng đội giúp golf Hà Nội hoàn tất cú đúp HCV, qua đó khép lại Đại hội với thành tích toàn thắng. Trước đó, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An lần lượt đăng quang ở nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ.

Nguyễn Nhất Long (giữa) cùng đồng đội mang về cho golf Hà Nội Huy chương vàng đồng đội. Ảnh: Mai Loan

Như vậy, đội tuyển golf Hà Nội đã giành trọn bộ 4 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây là lần thứ hai golf Hà Nội lập thành tích giành cả 4 HCV tại một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, sau dấu mốc năm 2018.

Đánh giá về sự đổi mới của giải đấu năm nay, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, trước đây Giải Vô địch Golf Quốc gia chủ yếu tổ chức các nội dung cá nhân nam và nữ. Năm nay, việc bổ sung nội dung đồng đội giúp các golfer được tranh tài trong màu áo đoàn thể thao địa phương, qua đó tăng thêm niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và tính cạnh tranh.