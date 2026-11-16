Sắc màu tuổi trẻ

Không gian trưng bày bên trong tại Triển lãm Mỹ thuật “Sắc màu HDU lần thứ nhất”.

Tinh thần ấy được khắc họa rõ nét tại Triển lãm Mỹ thuật “Sắc màu HDU lần thứ nhất”, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 22/11 tại Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Hồng Đức.

Trong không gian mở thoáng đãng tại khuôn viên nhà trường, 80 tác phẩm thuộc nhiều loại hình, từ hội họa, đồ họa giá vẽ, đồ họa ứng dụng đến điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt, đã trở thành điểm nhấn sinh động, thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên cùng khách tham quan.

Các đại biểu, giảng viên và khách mời hào hứng tham quan không gian trưng bày các sản phẩm đồ họa ứng dụng do sinh viên thiết kế.

Được thực hiện bởi các giảng viên, học sinh và sinh viên đến từ nhiều ngành đào tạo, triển lãm mở ra một bức tranh đa sắc về đời sống học thuật và sáng tạo dưới mái trường đại học. Cảm hứng sáng tác trải dài từ vẻ đẹp thơ mộng của núi rừng, bản làng và những khoảnh khắc đời thường thân thuộc qua các tác phẩm như “Buổi sáng ở bản”, “Nắng chiều non nước”, “Sắc màu phố nhỏ”, “Mùa hoa ban”... cho đến những trăn trở trước các vấn đề đương đại, thể hiện trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng.

Ban Tổ chức đã trao thưởng cho tác giả.

Vượt ra khuôn khổ của một cuộc trưng bày, triển lãm còn mở rộng thành chuỗi hoạt động trải nghiệm sôi nổi như làm gốm, tranh in, ký họa chân dung và biểu diễn âm nhạc acoustic.

Sự giao thoa giữa hội họa và âm nhạc đã kiến tạo một không gian giao lưu nghệ thuật cởi mở, khích lệ người trẻ chủ động khám phá và bộc lộ cá tính sáng tạo.

Anh Lê Việt Dũng thích thú thưởng lãm tác phẩm khắc họa chân thực sắc màu thổ cẩm và cuộc sống của đồng bào vùng cao.

Dừng chân khá lâu trước mảng tranh về đề tài miền núi, anh Lê Việt Dũng, một khách tham quan triển lãm, bày tỏ sự thích thú trước cách các tác giả trẻ tái hiện thiên nhiên và nhịp sống lao động của đồng bào vùng cao. Bằng bút pháp tả thực mộc mạc, gam màu tươi sáng, ấm áp cùng bố cục có chiều sâu, các tác giả đã truyền tải trọn vẹn nét bình yên của bản làng, từ mái nhà sàn đơn sơ, luống rau xanh mướt đến sắc màu rộn ràng ngày hội.

“Mỗi bức tranh vừa là một lát cắt của thiên nhiên, vừa gửi gắm câu chuyện về những con người cần cù, hồn hậu và nặng tình với quê hương”, anh Lê Việt Dũng chia sẻ.

Nhìn rộng hơn, triển lãm không chỉ là hoạt động báo cáo kết quả học tập, giảng dạy mà còn là nơi những người trẻ có thể kể câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ tạo hình, gửi gắm suy tư và góc nhìn của thế hệ mình trước cuộc sống.

Dù khác biệt về chất liệu hay bút pháp, mỗi sáng tác đều mang đậm dấu ấn cá nhân, góp phần tạo nên sức hút riêng cho “Sắc màu HDU”, nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu.

Nữ sinh Trường Đại học Hồng Đức duyên dáng lưu lại khoảnh khắc bên những tác phẩm giàu sức gợi tại triển lãm

Tiến sĩ Lê Thị Thảo, Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Hồng Đức, cho biết: Để “Sắc màu HDU” phát triển thành điểm hẹn văn hóa thường niên, Khoa Văn hóa - Nghệ thuật sẽ tập trung triển khai ba định hướng trọng tâm.

Trước hết, khoa sẽ tham mưu đưa triển lãm vào kế hoạch chuyên môn hằng năm nhằm tạo dựng sân chơi thực hành, giúp sinh viên công bố các đồ án, tác phẩm hội họa và thiết kế ứng dụng trước công chúng cùng giới chuyên môn.

Song song với đó, khoa đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp thông qua Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, mở đường cho các tác phẩm, ý tưởng thiết kế và bộ nhận diện thương hiệu xuất sắc của sinh viên đi vào ứng dụng thực tế và thương mại hóa.

Định hướng thứ ba là đa dạng hóa không gian trải nghiệm, từng bước kết hợp trưng bày truyền thống với triển lãm số, âm nhạc và các hoạt động thực hành sáng tạo, qua đó bồi đắp tư duy thẩm mỹ, tinh thần chủ động và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm cho người học. Sự gắn kết chặt chẽ giữa giảng đường với công chúng, doanh nghiệp và thị trường chính là động lực để sinh viên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện tư duy độc lập và khẳng định bản thân.

Tiến sĩ Lê Thị Thảo bày tỏ niềm tin rằng, với sự đồng hành của Ban Giám hiệu cùng ngọn lửa đam mê của tuổi trẻ, “Sắc màu HDU” sẽ tiếp tục lan tỏa và định hình một nét văn hóa đặc trưng của Trường Đại học Hồng Đức.

Không gian triển lãm mở giữa khuôn viên xanh mát của Trường Đại học Hồng Đức trở thành điểm nhấn sinh động, đưa hội họa đến gần hơn với công chúng.

Những tác phẩm nghệ thuật hiện diện nơi giảng đường đã điểm tô cho không gian học đường thêm phần sinh động, đồng thời mở ra cuộc đối thoại giàu cảm xúc bằng đường nét và sắc màu. Qua từng sáng tác, người trẻ được tự do thể hiện góc nhìn riêng, tiếp nối các giá trị truyền thống bằng những phương thức biểu đạt mới mẻ.

Từ nét cọ đầu tiên trên toan vẽ đến hành trình đưa tác phẩm bước vào cuộc sống, “Sắc màu HDU” đã khẳng định thông điệp: sắc màu rực rỡ nhất của tuổi trẻ không chỉ hiện hữu trên mặt tranh, mà tỏa sáng ngay trong niềm đam mê, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến.