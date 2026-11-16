[Ảnh] Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được cấp ủy, chính quyền xã và bà con liên thôn 5 khu dân cư Thụy Hùng, Nhất Tâm, Còn Pheo, Tân Tiến, Tam Lung chung tay tổ chức.
Đại đoàn kết và văn hóa luôn gắn bó mật thiết với nhau. Văn hóa kết nối con người, gắn kết các dân tộc; đoàn kết tạo điều kiện để những giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy.
Tại Đồng Đăng, bà con nhân dân vẫn tích cực bảo tồn tiếng nói, phong tục, tập quán tốt đẹp; trong đó câu lạc bộ Điếp Sli Then đang góp phần gìn giữ, truyền dạy những làn điệu dân ca truyền thống. Đó chính là những việc làm thiết thực để văn hóa thấm sâu vào đời sống và bồi đắp tình đoàn kết trong cộng đồng.
Ngày hội năm 2026 càng có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.
Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa; khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước; như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.
Dưới đây là 1 số hình ảnh của ngày hội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-soi-noi-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-xa-dong-dang-tinh-lang-son-post1003037.html