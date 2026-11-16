[Ảnh] Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

Văn hóa kết nối con người, gắn kết các dân tộc. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đại đoàn kết và văn hóa luôn gắn bó mật thiết với nhau. Văn hóa kết nối con người, gắn kết các dân tộc; đoàn kết tạo điều kiện để những giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy.

Tại Đồng Đăng, bà con nhân dân vẫn tích cực bảo tồn tiếng nói, phong tục, tập quán tốt đẹp; trong đó câu lạc bộ Điếp Sli Then đang góp phần gìn giữ, truyền dạy những làn điệu dân ca truyền thống. Đó chính là những việc làm thiết thực để văn hóa thấm sâu vào đời sống và bồi đắp tình đoàn kết trong cộng đồng.

Ngày hội năm 2026 càng có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa; khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước; như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của ngày hội.

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi tình gắn bó quân dân giữa nhân dân biên giới và lực lượng Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đây cũng là dịp bà con nhân dân giới thiệu điệu sli truyền thống. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Ngày hội thu hút đông đảo bà con nhân dân tới tham dự. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Các em nhỏ thích thú khi được tham gia biểu diễn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Điệu múa sạp kết đoàn là đặc trưng của Ngày hội. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Phần thi đi cà kheo nhanh thu hút bà con nhân dân cổ vũ sôi nổi. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Những thiếu nữ các dân tộc xinh đẹp trong ngày hội. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đại đoàn kết bắt đầu từ sự gắn kết gia đình. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)