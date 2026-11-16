Lâm Đồng: Triển lãm 150 tranh cổ động tôn vinh giá trị đặc sắc văn hóa Việt Nam

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Sáng 16/11, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Phó Cục trưởng Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình Nguyễn Quốc Huy phát biểu khai mạc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Đại biểu tham dự khai mạc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Một trong những điểm nhấn có ý nghĩa sâu sắc của nghị quyết là thống nhất lựa chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thêm cơ hội để nhân dân được tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đại biểu tham quan không gian triển lãm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí cho biết, năm 2026 là năm đầu Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Vì vậy, các hoạt động triển khai trong năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần và thông điệp của Ngày Văn hóa Việt Nam và đặt nền móng, định hình phương thức tổ chức, tạo sức sống và sức lan tỏa cho sự kiện trong những năm tiếp theo.

Triển lãm tổ chức tại không gian mở khu vực Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương-Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại không gian mở ở Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương ở xứ ngàn hoa Đà Lạt, triển lãm giới thiệu đến công chúng 150 tranh cổ động tuyên truyền về Ngày Văn hóa Việt Nam với nội dung phong phú, tập trung tuyên truyền, tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 150 tranh cổ động tuyên truyền về Ngày Văn hoá Việt Nam với nội dung phong phú. (Ảnh: BẢO VĂN)

Các tác phẩm truyền tải thông điệp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Các tác phẩm truyền tải thông điệp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi, thông qua triển lãm, ngành mong muốn những thông điệp từ các tác phẩm tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa, cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo nên “bản giao hưởng xanh” tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/11.

Các tác phẩm triển lãm được trưng bày bên bờ hồ Xuân Hương-Đà Lạt phục vụ công chúng. (Ảnh: BẢO VĂN)