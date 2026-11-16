Trang Pháp đại diện Việt Nam quảng bá APEC 2026 tại Trung Quốc

Trong clip quảng bá APEC 2026, Trang Pháp xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ và nhân vật có sức ảnh hưởng của Trung Quốc và quốc tế như nghệ sĩ piano Lang Lang, diễn viên Trương Quốc Lập, ca sĩ Trương Lương Dĩnh, diễn viên Tăng Thuấn Hy cùng hai nhà vô địch Olympic bơi nghệ thuật Vương Liễu Ý và Vương Thiên Ý.

Nữ ca sĩ cho biết cô nhận được lời mời chính thức từ Ban tổ chức APEC 2026 tham gia chiến dịch cùng các nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến trong hai ngày 18 và 19/11, với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, tập trung vào 3 trọng tâm: mở cửa, đổi mới và hợp tác.

Ca sĩ Trang Pháp. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về dấu mốc này, Trang Pháp cho biết cô cảm thấy bất ngờ, xúc động và tự hào khi được lựa chọn. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là cơ hội mang ý nghĩa cá nhân mà còn là dịp góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa và tinh thần Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Đáng chú ý, trong sản phẩm truyền thông quảng bá APEC, Trang Pháp lựa chọn xuất hiện trong tà áo dài truyền thống và thể hiện một đoạn ca khúc tiếng Việt “Hành trình lấp lánh”, do cô đồng sáng tác cùng nhạc sĩ Vy Vy. Thông qua hình ảnh và âm nhạc, nữ ca sĩ mong muốn giới thiệu một Việt Nam hiện đại, năng động, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa riêng.

“Tôi hy vọng bạn bè quốc tế có thể nhìn thấy hình ảnh, dấu ấn con người Việt Nam: tri thức, hiện đại, tích cực, chan hòa cùng bạn bè thế giới, hội nhập đồng thời phát huy bản sắc riêng”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng nhìn nhận sự kiện năm nay mang ý nghĩa kết nối đặc biệt khi Trung Quốc là nước chủ nhà APEC 2026, còn Việt Nam sẽ đăng cai APEC 2027. Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra tại Phú Quốc. Vì vậy, việc tham gia chiến dịch quảng bá tại Thâm Quyến là trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô cảm nhận rõ hơn vai trò của giao lưu văn hóa trong việc tăng cường sự gắn kết giữa hai quốc gia.

Trong thời gian ghi hình tại Thâm Quyến, Trang Pháp ấn tượng với diện mạo hiện đại, tốc độ phát triển của thành phố, đồng thời đánh giá cao sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, công nghệ với bảo vệ không gian xanh. Cô cũng cho biết quá trình làm việc với ê-kíp quốc tế diễn ra thuận lợi nhờ sự chuyên nghiệp, thân thiện và tinh thần cởi mở giữa các thành viên đến từ nhiều quốc gia.

Việc góp mặt trong chiến dịch APEC là một trong những hoạt động quốc tế đáng chú ý của Trang Pháp trong năm 2026. Trước đó, từ tháng 4, cô là nghệ sĩ quốc tế duy nhất tham gia chương trình truyền hình thực tế “Đạp Gió” tại Trung Quốc.

Ngày 5/10, nữ ca sĩ có sân khấu solo đầu tiên tại thị trường này trong chương trình “Thanh xuân vô hạn - Đại nhạc hội Vu Hồ” (Wuhu Super Concert), biểu diễn trước hơn 25.000 khán giả và lần đầu giới thiệu ca khúc tiếng Trung “Vô Song” do chính cô sáng tác.

Gần đây, Trang Pháp tiếp tục gây chú ý với màn trình diễn tại một lễ trao giải thương mại nghệ sĩ ở Hạ Môn, đồng thời tham gia hội nghị với vai trò diễn giả, chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật và giá trị phát triển dài hạn của các sản phẩm giải trí.

Những hoạt động liên tiếp tại Trung Quốc cho thấy nỗ lực mở rộng không gian hoạt động của Trang Pháp tại thị trường quốc tế. Việc xuất hiện trong chiến dịch quảng bá APEC 2026, đặc biệt với tà áo dài và âm nhạc Việt Nam, cũng mở thêm cơ hội để nghệ sĩ trong nước tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.