[Ảnh] Từ cuộc hẹn với 'nữ hoàng linh trưởng' đến khoảnh khắc phố biển lên đèn

Nhiều người dân và du khách đổ về bán đảo Sơn Trà trải nghiệm trekking, hòa mình với thiên nhiên trong những ngày đông nắng đẹp. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Khi nắng chiều trải vàng trên các sườn núi bán đảo Sơn Trà, nhiều người dân và du khách dừng chân dọc các cung đường ven rừng để hít thở bầu không khí trong lành, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ giao hòa giữa núi rừng và biển cả. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Nhiều nhóm du khách mang theo ống nhòm chuyên dụng, chăm chú quan sát từng vòm cây cổ thụ bên sườn đồi với hy vọng bắt gặp những đàn voọc chà vá chân nâu﻿ rời rừng sâu ra kiếm ăn buổi chiều. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Một bầy voọc được ống nhòm phát hiện trong vòm lá. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Những đôi mắt tò mò của "nữ hoàng linh trưởng". (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Hiện tại, bán đảo Sơn Trà được ghi nhận là có hơn 1.300 cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Việc may mắn gặp voọc trong những chiều nắng nhẹ nhàng là một trải nghiệm khó quên với mỗi du khách. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Các tay máy và người yêu thiên nhiên kiên nhẫn giữ khoảng cách an toàn, im lặng hướng ống kính tiêu cự dài về phía tán lá xanh để ghi lại hình ảnh loài linh trưởng quý hiếm mà không làm xáo trộn sinh hoạt tự nhiên của chúng. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Niềm vui và sự háo hức hiện rõ trên gương mặt nhóm du khách khi phát hiện một gia đình voọc chà vá chân nâu xuất hiện rất gần bên vệ đường. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Có những bầy voọc xuất hiện ở khoảng cách gần, không cần thiết bị quá chuyên nghiệp, chỉ với chiếc điện thoại di động, du khách cũng có thể ghi lại khoảnh khắc may mắn. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Biểu cảm tinh nghịch của một chú voọc ở độ tuổi "thanh niên". (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Sự hiện diện gần gũi, dạn dĩ của các đàn voọc chà vá chân nâu giữa không gian rừng tự nhiên là minh chứng rõ nét cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả tại bán đảo Sơn Trà những năm qua, mang lại trải nghiệm khó quên cho mỗi người ghé thăm. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Tận dụng tiết trời khô ráo và nắng nhẹ đầu đông, nhiều gia đình tại Đà Nẵng đưa con nhỏ lên bán đảo Sơn Trà để dạo chơi, tạm rời xa khói bụi và sự ồn ào của phố thị. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Những đứa trẻ thích thú khám phá cỏ cây, hoa lá bên đường dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, biến chuyến dạo chơi cuối ngày thành một giờ học ngoại khóa trực quan giữa thiên nhiên. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Cung đường dốc thoai thoải cùng bầu không khí tinh khiết của rừng già Sơn Trà trở thành đường chạy lý tưởng thu hút đông đảo các bạn trẻ yêu thích vận động mỗi buổi chiều. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Khoảnh khắc dừng chân thư giãn, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt từ trên cao tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho những người trẻ sau hành trình chinh phục cung đường bán đảo. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống trên vịnh biển và thành phố Đà Nẵng dần thắp sáng những ánh đèn rực rỡ nhìn từ bán đảo Sơn Trà – món quà lãng mạn khép lại một buổi chiều trọn vẹn cảm xúc của người dân và du khách giữa lòng “lá phổi xanh” của thành phố.