Chi 38 triệu đồng khám phá Thổ Nhĩ Kỳ, nữ du khách lỡ hẹn với mùa thu vì mưa

Với khoảng 38 triệu đồng/người, Hằng Nga đã thực hiện chuyến du lịch tự túc kéo dài 13 ngày 12 đêm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chi phí này thấp hơn giá một số tour trọn gói trên thị trường, vốn từ khoảng 47 triệu đồng cho hành trình ngắn ngày hơn.

DI CHUYỂN

Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ của Hằng Nga kéo dài từ ngày 24/10 đến 5/11. Để chủ động lịch trình và tối ưu chi phí, nữ du khách lựa chọn hình thức du lịch tự túc.

Nhân vật đặt vé máy bay chặng Hà Nội – Istanbul, quá cảnh tại Bắc Kinh, trước khoảng 5 tháng của hãng Air China với giá 13,519 triệu đồng/người. Vé gồm 23 kg hành lý ký gửi và các bữa ăn trên máy bay. Khi quá cảnh tại Bắc Kinh, hành khách còn có thể sử dụng phòng chờ miễn phí của hãng.

Về thủ tục nhập cảnh, Hằng Nga cho biết quá trình xin thị thực điện tử (e-visa) diễn ra khá nhanh, với lệ phí 51 USD, tương đương khoảng 1,425 triệu đồng/người tại thời điểm thực hiện.

Hằng Nga lưu ý du khách cần kiểm tra kỹ thứ tự họ tên khi khai thông tin xin e-visa Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trường hợp của cô, dù điền đúng các trường theo hướng dẫn, tên trên thị thực sau khi cấp lại hiển thị là NGA HANG, thay vì HANG NGA như trên hộ chiếu.

Sau khi liên hệ Đại sứ quán và được xác nhận không ảnh hưởng đến việc nhập cảnh, nữ du khách vẫn gặp vướng mắc tại sân bay Nội Bài. Nhân viên Air China yêu cầu xác minh thông tin, khiến cô phải chờ khoảng 30 phút trước khi được xuất vé và ký giấy miễn trừ trách nhiệm.

Từ trải nghiệm này, Hằng Nga khuyến nghị du khách kiểm tra kỹ thông tin họ tên trên e-visa, đồng thời chủ động xác nhận với cơ quan có thẩm quyền và hãng hàng không nếu phát hiện sai khác để tránh phát sinh rắc rối khi khởi hành.

Nữ du khách chọn đi vào cuối thu vì mong muốn tận hưởng tiết trời mát mẻ và ngắm cảnh lá vàng, lá đỏ. Tuy nhiên, thời tiết không như kỳ vọng khi mưa kéo dài khoảng một tuần, khiến một số hoạt động tham quan ngoài trời phải thay đổi so với kế hoạch.

13 NGÀY KHÁM PHÁ ISTANBUL, CAPPADOCIA VÀ ANTALYA

Sau khi hạ cánh tại Istanbul, nữ du khách cùng bạn di chuyển bằng tàu về nơi lưu trú gần tháp Galata. Theo Hằng Nga, khu vực này có nhiều con phố đẹp, thuận tiện để đi bộ tham quan nhưng lại khá bất tiện nếu mang vali lớn do địa hình dốc, đường lát đá và đông phương tiện.

Có thể viết gọn và tự nhiên theo phong cách báo chí: Trong hai ngày đầu tiên, Hằng Nga chủ yếu dành thời gian di chuyển từ Hà Nội, quá cảnh tại Bắc Kinh trước khi hạ cánh tại Istanbul, bắt đầu hành trình khám phá Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếp đó, hai người ghé cung điện Dolmabahçe – một trong những công trình kiến trúc nổi bật của Istanbul. Ngày tiếp theo, họ thưởng thức bữa sáng truyền thống kiểu Thổ Nhĩ Kỳ tại Botamia 1928 Breakfast & Brasserie, sau đó tham quan Blue Mosque (Nhà thờ Hồi giáo Xanh).

Hằng Nga cho biết bữa sáng truyền thống thường có bánh mì ăn cùng nhiều loại sốt, phô mai và trứng. Trà Thổ Nhĩ Kỳ được phục vụ thêm khi khách dùng hết. Với Blue Mosque, du khách nữ nên chuẩn bị khăn trùm đầu khi vào tham quan; trường hợp không có khăn có thể hỏi mượn tại điểm đến.

Một trải nghiệm được nữ du khách yêu thích là đi phà từ bờ Âu sang bờ Á, ngắm cảnh thành phố và eo biển Bosphorus. "Đây là cách thú vị để quan sát Istanbul từ mặt nước, đồng thời nhìn thấy những công trình kiến trúc nằm dọc hai bờ. Trước khi lên xe buýt đêm đi Cappadocia, chúng mình còn thử món kebab cá nướng với rau và lựu", nhân vật nói.

Sau khoảng 10 giờ di chuyển bằng xe buýt, nhân vật đã đến Göreme – thị trấn nằm trong vùng Cappadocia. Ở đây, Hằng Nga lựa chọn lưu trú tại My Home Cave. Theo cô, vị trí lưu trú gần bến xe, nằm ở trung tâm thị trấn và có chủ nhà thân thiện.

Những ngày ở Cappadocia, hai người dành thời gian khám phá các thung lũng, thị trấn và công trình đặc trưng. Họ thuê xe máy với giá 1.600 TL cho nửa ngày để tự di chuyển đến Love Valley, Uchisar Castle và khu vực Red Valley – Rose Valley.

Cô đánh giá, khung cảnh tại Uchisar Castle rất đáng để trải nghiệm, đặc biệt khi leo lên cao để ngắm toàn cảnh khu vực. Đáng tiếc, trời mưa khiến kế hoạch ngắm hoàng hôn tại Red Valley – Rose Valley không được như mong đợi.

Ngoài tự khám phá, hai du khách còn lựa chọn Green Tour thông qua Klook Pass. Gói 3 hoạt động có giá 3,362 triệu đồng, bao gồm vé vào cung điện Dolmabahçe, Green Tour tại Cappadocia và tour tham quan Perge – Aspendos – Side – Manavgat ở Antalya; đồng thời được tặng thêm chuyến du thuyền trên eo biển Bosphorus.

"Green Tour bao gồm bữa trưa và vé vào cửa các điểm tham quan theo chương trình. Riêng tour tại Antalya có bữa trưa nhưng chưa bao gồm vé vào các điểm, vì vậy hai người phải chi thêm khoảng 30 euro. Mua gói pass sẽ giúp tiết kiệm gần 400.000 đồng so với đặt riêng từng hoạt động", Hằng Nga thông tin.

Cổng chính của Đại học Istanbul

Rời Göreme, hai du khách dành thời gian ghé Avanos – thị trấn nổi tiếng với nghề làm gốm truyền thống. Dọc các con phố có nhiều cửa hàng trưng bày bình hoa, bát đĩa và đồ trang trí thủ công. Đây cũng là nơi dòng sông Kızılırmak, còn được gọi là Sông Đỏ, chảy qua.

Sau đó, hai người tiếp tục hành trình bằng xe buýt đêm đến Antalya. Thành phố ven Địa Trung Hải gây ấn tượng với nữ du khách bởi những con phố cổ, cây cam và olive được trồng dọc đường phố cùng không khí thư thái.

Nơi lưu trú của hai du khách nằm gần khu phố cổ Kaleiçi. Trong những ngày ở Antalya, họ đi dạo quanh phố cổ, ngắm cảnh biển từ khu vực Kuğulu Park Manzara và tham gia tour tham quan các địa danh Perge, Aspendos, Side và Manavgat.

Cappadocia là một vùng ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với cảnh quan độc đáo

Điểm khiến Hằng Nga ấn tượng nhất trong chuyến tham quan là nhà hát La Mã Aspendos. Công trình có kiến trúc ấn tượng và được bảo tồn khá tốt. Nữ du khách cũng dành lời khen cho những hàng kem tại Antalya, cho biết gần như ngày nào cô cũng thưởng thức món này trong thời gian lưu trú.

Sau những ngày khám phá thành phố biển, hai người trở lại Istanbul bằng xe buýt đêm. Ngày cuối cùng tại đây, họ tham quan Istanbul Museum of Modern Art, với giá vé được ghi nhận trong chuyến đi là 1.000 TL/người. Theo Hằng Nga, bảo tàng có nhiều khu trưng bày và tác phẩm đa dạng, du khách nên dành khoảng 3-4 giờ để tham quan.

Buổi chiều, hai người tiếp tục trải nghiệm du thuyền ngắm hoàng hôn trên Bosphorus – hoạt động được tặng kèm trong gói Klook Pass. Tuy nhiên, thời tiết mưa một lần nữa khiến họ không thể ngắm hoàng hôn như kỳ vọng.

BÀI TOÁN CHI PHÍ CHO CHUYẾN ĐI THỔ NHĨ KỲ

Theo Hằng Nga, tổng chi phí chuyến đi khoảng 38 triệu đồng/người, bao gồm cả tiền mua quà và chi tiêu cá nhân. Trong đó, vé máy bay là 13,519 triệu đồng, e-visa khoảng 1,425 triệu đồng, bảo hiểm 419.000 đồng, eSIM 173.000 đồng và tiền thuê Airbnb khoảng 4,402 triệu đồng.

Hai du khách chuẩn bị 340 euro (khoảng 9,904 triệu đồng) để chi tiêu trong hành trình. Đây là khoản tiền đổi mang theo, không phải chi phí cộng thêm ngoài ngân sách 38 triệu đồng.

Dù lịch trình có những bất tiện về địa hình và di chuyển, hành trình tự túc vẫn giúp nữ du khách chủ động khám phá thành phố theo cách riêng

Về di chuyển, nhân vật chủ yếu đi xe buýt đường dài FlixBus giữa các thành phố, với giá vé Istanbul – Göreme là 33,5 euro/người, Göreme – Antalya là 22,5 USD/người và Antalya – Istanbul là 33 USD/người. Trong nội đô, Hằng Nga và bạn ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng: Istanbulkart tại Istanbul và Antalyakart tại Antalya.

"Ngân sách 38 triệu đồng đáp ứng kế hoạch ban đầu nhờ đặt vé máy bay sớm và chọn lọc điểm tham quan. Nếu muốn ghé tất cả các điểm du lịch, cô ước tính cần thêm khoảng 6–7 triệu đồng. Giá vé máy bay nếu đặt trước khoảng một tháng có thể đã vượt 20 triệu đồng", Hằng Nga cho biết.

Đặt cạnh các chương trình tour do doanh nghiệp lữ hành giới thiệu, mức chi khoảng 38 triệu đồng/người cho chuyến đi tự túc của Hằng Nga thấp hơn một số tour trọn gói phổ biến trên thị trường.

Những công trình kiến trúc cổ xen lẫn nhịp sống hiện đại tạo nên diện mạo đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ

Theo khảo sát, Vietourist đang cung cấp tour Thổ Nhĩ Kỳ 10 ngày 9 đêm với giá 46,99 triệu đồng/người. Chương trình có các điểm tham quan như Istanbul, Cappadocia, Blue Mosque và du thuyền trên eo biển Bosphorus.

Còn tại J Travel, mức giá từ 41,99 triệu đồng cho tour 10 ngày 8 đêm sử dụng hãng hàng không quá cảnh; tour 10 ngày 9 đêm bay Turkish Airlines có giá từ 49,99 triệu đồng. Theo doanh nghiệp, giá tour thường bao gồm vé máy bay, e-visa, khách sạn, các bữa ăn theo chương trình, xe di chuyển, vé tham quan, hướng dẫn viên và bảo hiểm. Một số khoản như trải nghiệm bay khinh khí cầu, tiền tip, chi tiêu cá nhân hoặc phụ thu phòng đơn có thể chưa nằm trong giá cơ bản.

Ở phân khúc hành trình dài ngày, Hanoi Tourism có tour 13 ngày 12 đêm kết hợp Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp với giá khoảng 120,9 triệu đồng/người. Lịch trình bao gồm Istanbul, Cappadocia, Pamukkale, Ephesus, Santorini, Athens và một số điểm đến khác tại Hy Lạp.

Nhìn chung, với ngân sách khoảng 38 triệu đồng/người, hành trình tự túc của Hằng Nga cho thấy du khách vẫn có thể khám phá Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian dài mà không nhất thiết phải lựa chọn tour trọn gói có chi phí cao hơn.

Trường hợp của Hằng Nga cho thấy du lịch Thổ Nhĩ Kỳ tự túc có thể giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể so với một số tour trọn gói trên thị trường, đồng thời mang lại sự chủ động về thời gian và lịch trình. Tuy nhiên, mức chi thực tế phụ thuộc vào cách lựa chọn dịch vụ và nhu cầu trải nghiệm của mỗi người. Trong khi đó, tour trọn gói có lợi thế về tính tiện lợi, phù hợp với du khách muốn hạn chế khâu chuẩn bị và không phải tự tổ chức các chặng di chuyển. Do đó, bên cạnh giá tour, du khách cần cân nhắc thời lượng chuyến đi, các dịch vụ bao gồm và mức độ linh hoạt trước khi lựa chọn hình thức phù hợp.