Kết nối không gian văn hóa, lan tỏa sắc màu cộng đồng

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Ngày Văn hóa Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa gồm chuỗi hoạt động có ý nghĩa như: Lễ đón nhận Bằng vinh danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Po Inu Nagar” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa; Lễ trao giải và công bố tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức tại các không gian công cộng của khu vực Nha Trang như: hoạt động “Khởi động sôi động” với các nội dung khiêu vũ thể thao; quảng diễn đường phố chủ đề “Dấu ấn Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”; Giao lưu văn hóa nghệ thuật cộng đồng và chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động này được kết nối trong tổng thể chương trình, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng liên tục, đa dạng và gần gũi với đời sống người dân.

Việc bố trí các hoạt động tại nhiều địa điểm, kết nối theo khung thời gian xuyên suốt trong ngày góp phần hình thành chuỗi không gian văn hóa mở để người dân, du khách tham gia, thưởng thức nghệ thuật và hòa mình vào các hoạt động chung. Đây cũng là cách làm mới trong tổ chức hoạt động văn hóa công cộng, phát huy giá trị vẻ đẹp của đô thị du lịch biển Nha Trang.

Đáng chú ý, tỉnh Khánh Hòa khuyến khích sự tham gia tự nguyện của đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách, câu lạc bộ và hội nhóm. Việc mở rộng đối tượng tham gia vừa góp phần tăng tính tương tác vừa tạo cơ hội để mỗi cá nhân, tập thể trở thành chủ thể sáng tạo, biểu diễn và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thông tin, với cách tổ chức đa dạng, lấy cộng đồng làm trung tâm tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ người dân và du khách, khai thác hiệu quả các không gian công cộng, Khánh Hòa hướng đến xây dựng môi trường văn hóa đô thị năng động, thân thiện, nơi các giá trị truyền thống được tiếp nối, hòa quyện với nhịp sống hiện đại.

Từ đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật có quy mô thế giới và quốc gia như: Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World); Festival Biển Khánh Hòa với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”… góp phần thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, trong đó có Khánh Hòa đến với bạn bè quốc tế.

Trong 10 tháng của năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 22,5 triệu lượt khách, tăng hơn 50,8% so với cùng kỳ, trong đó có hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 66,6%. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 72 nghìn tỷ đồng, tăng 20,9%. Kết quả trên cho thấy du lịch Khánh Hòa đang duy trì đà tăng trưởng tốt, nhất là ở thị trường khách quốc tế. Đây là nền tảng thuận lợi để địa phương hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, đặc biệt là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực để thực hiện tăng trưởng hai con số.