'Âm vang xứ Bạch Dương': Hành trình khám phá những kiệt tác âm nhạc Nga và Đông Âu

Tối 14/11/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, hòa nhạc “Âm vang xứ Bạch Dương” giới thiệu đến công chúng những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Nga và Đông Âu. Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (HPO), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, cùng hai nghệ sĩ độc tấu Huỳnh Gia Nguyên Đan và Mikhail Bachyla. Đây cũng là một trong những điểm hẹn nghệ thuật tiếp nối hành trình lan tỏa âm nhạc hàn lâm tại Nhà hát Hồ Gươm với sự đồng hành của MSB.

Khám phá chiều sâu âm nhạc Nga và Đông Âu qua những tác phẩm kinh điển

Sức hấp dẫn của “Âm vang xứ Bạch Dương” đến từ sự kết hợp giữa những sáng tác có giá trị trong lịch sử âm nhạc thế giới và khả năng biểu đạt đa dạng của các nhạc cụ giao hưởng. Mỗi tác phẩm là một lát cắt nghệ thuật, phản ánh phong cách sáng tác, tư duy âm nhạc và bản sắc văn hóa của các nhà soạn nhạc Nga và Đông Âu.

Nghệ sĩ harp Huỳnh Gia Nguyên Đan đang biểu diễn tác phẩm của Reinhold Glière. Ảnh: NHHG

Trong chương trình, concerto đàn hạc của Reinhold Glière mở ra không gian âm nhạc giàu tính trữ tình, khai thác vẻ đẹp trong trẻo, tinh tế của đàn hạc thông qua những đòi hỏi cao về kỹ thuật và khả năng kiểm soát sắc thái. Trong khi đó, concerto trumpet của Alexander Arutiunian mang đến một màu sắc tương phản với những đoạn nhạc giàu năng lượng, đòi hỏi nghệ sĩ có kỹ thuật điêu luyện, khả năng kiểm soát hơi thở và biểu cảm mạnh mẽ.

Tiếng kèn trumpet đầy nội lực của nghệ sĩ Belarus Mikhail Bachyla. Ảnh: NHHG

Bên cạnh hai tác phẩm độc tấu, âm nhạc của Pyotr Ilyich Tchaikovsky và Alexander Borodin tiếp tục đưa khán giả đến với thế giới giao hưởng và sân khấu ballet, opera Nga. Những trích đoạn từ ballet “Người đẹp ngủ trong rừng” và opera “Hoàng tử Igor” không chỉ thể hiện khả năng kể chuyện bằng âm nhạc mà còn cho thấy sự kết hợp giữa giai điệu, cấu trúc giao hưởng và ngôn ngữ sân khấu.

Đêm nhạc “Âm vang xứ Bạch Dương” được trình diễn bởi Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Ảnh: NHHG

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cùng nghệ sĩ đàn hạc Huỳnh Gia Nguyên Đan và nghệ sĩ trumpet Mikhail Bachyla (Belarus) đã tạo nên sự kết nối giữa các tác phẩm, mang đến một chương trình có sự chuyển biến linh hoạt về màu sắc và cảm xúc. Sự hiện diện của hai nghệ sĩ độc tấu với hai nhạc cụ có đặc trưng âm thanh khác biệt cũng góp phần làm nổi bật tính phong phú trong ngôn ngữ biểu đạt của âm nhạc giao hưởng.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm thưởng thức, những chương trình như “Âm vang xứ Bạch Dương” còn mang ý nghĩa giới thiệu và lan tỏa các giá trị của âm nhạc hàn lâm. Qua việc tiếp xúc với những tác phẩm kinh điển, khán giả có cơ hội khám phá những cấu trúc âm nhạc phức tạp, cảm nhận sự tinh tế trong kỹ thuật biểu diễn, đồng thời mở rộng hiểu biết về lịch sử và văn hóa của các nền âm nhạc trên thế giới. Đây cũng là cách để những di sản nghệ thuật được tiếp nối trong đời sống đương đại, không chỉ tồn tại trong không gian học thuật mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm văn hóa của cộng đồng.

Tiếp nối hành trình lan tỏa nghệ thuật hàn lâm

“Âm vang xứ Bạch Dương” tiếp tục nối dài chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng tại Nhà hát Hồ Gươm với sự đồng hành của MSB. Trong hai năm qua, MSB đã đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Nhà hát Hồ Gươm qua nhiều chương trình, từ “Melodies of Triumph”, “Frozen Fire” đến “Timeless Masterpieces” trong năm 2026. Bên cạnh các chương trình giao hưởng, những vở ballet “Kẹp hạt dẻ”, “Romeo và Juliet” cùng đêm nhạc kịch “Musical Night” cũng góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho đời sống biểu diễn tại đây.

Việc liên tục giới thiệu các chương trình giao hưởng, ballet và nhạc kịch với nội dung được tuyển chọn góp phần định hình Nhà hát Hồ Gươm như một điểm hẹn nghệ thuật đa dạng và có chiều sâu. Không chỉ mở rộng biên độ thưởng thức, những chương trình này còn tạo điều kiện để công chúng khám phá sự phong phú trong ngôn ngữ nghệ thuật, cũng như những giá trị thẩm mỹ và tư tưởng được lưu truyền qua các thời kỳ.

“Chúng tôi tin rằng nghệ thuật không chỉ mang lại giá trị thưởng thức mà còn góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, mở rộng góc nhìn và kết nối con người thông qua những giá trị văn hóa chung. Đó cũng là lý do MSB lựa chọn đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật có chất lượng và chiều sâu tại Nhà hát Hồ Gươm trong thời gian qua”, đại diện MSB chia sẻ.