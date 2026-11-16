Triển lãm Viet Stamp lần thứ 13 với chủ đề 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Triển lãm trưng bày 4 khung tem phóng to của bộ sưu tập tem “Ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12 trên tem bưu chính Việt Nam”; 16 khung tem tiêu chuẩn giới thiệu 6 bộ sưu tập tem với chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”, “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, “Đất nước - Văn hóa Việt Nam và thế giới”; 3 bộ sưu tập kỷ vật cách mạng với các chủ đề: “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Những bộ sưu tập tem bưu chính và kỷ vật cách mạng là thành quả của quá trình tích lũy lâu dài, công phu của các nhà sưu tập nhằm mang đến cho công chúng góc nhìn rõ hơn về lịch sử và văn hóa dân tộc. Triển lãm tạo môi trường thuận lợi để người sưu tập tem thể hiện niềm đam mê, giới thiệu thành quả sưu tập, giao lưu, tuyên truyền, quảng bá văn hóa sưu tập tem và kỷ vật cách mạng đến với công chúng, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đại biểu cắt băng chính thức khai mạc triển lãm

Triển lãm do Câu lạc bộ Viet Stamp tổ chức, diễn ra từ nay đến hết ngày 22-11 tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ.

Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Viet Stamp chia sẻ, qua các bộ sưu tập tem bưu chính và kỷ vật cách mạng trưng bày, triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Bên cạnh đó cũng thu hút sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với vai trò của bảo tàng trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống.

Đại biểu tham quan triển lãm

Dịp này, Ban tổ chức phát hành mẫu phong bì và mẫu dấu kỷ niệm triển lãm thể hiện chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; đồng thời, ra mắt diễn đàn Viet Stamp mới tại địa chỉ: https://forum.vietstamp.net.