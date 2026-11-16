150 tranh cổ động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 16/11, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm.

Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; bà Khúc Thị Thoi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân.

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm tranh cổ động tấm lớn, được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động toàn quốc.

Với ngôn ngữ hội họa và những thông điệp ngắn gọn, sinh động, các tác phẩm tập trung tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nội dung tranh còn đề cập đến xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Nhiều tác phẩm nhấn mạnh vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa, đồng thời đề cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Quốc Huy phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy cho biết, việc lựa chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, việc kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) thành chuỗi hoạt động trong tháng 11 sẽ góp phần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống cộng đồng.

150 tác phẩm tranh cổ động được giới thiệu tại triển lãm, truyền tải thông điệp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Các hoạt động triển khai trong năm nay có ý nghĩa đặt nền móng, định hình phương thức tổ chức và tạo sức lan tỏa cho sự kiện trong những năm tiếp theo.

Đây cũng là dịp để mở rộng cơ hội cho người dân tham gia sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Phát biểu chào mừng, bà Khúc Thị Thoi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết triển lãm là hoạt động tuyên truyền trực quan thiết thực, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Lâm Đồng là địa bàn có sự đa dạng về văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc của các cộng đồng dân tộc cùng sinh sống. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức cuộc triển lãm.

Thông qua triển lãm, ngành văn hóa tỉnh mong muốn những thông điệp từ các tác phẩm tiếp tục lan tỏa đến đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa, chung tay xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Dịp này, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16/11 - 26/11/2026 tại khu vực đài phun nước, Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.