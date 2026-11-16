Đặc sản 34 tỉnh, thành hội tụ tại Festival OCOP Việt Nam 2026

Thông tin được ban tổ chức công bố tại họp báo sáng 16-11. Sự kiện do Bộ NN-MT và UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức.

Festival có diện tích khoảng 3.200m², quy mô tương đương 350 gian hàng tiêu chuẩn, giới thiệu sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) gồm: đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề và thủ công mỹ nghệ. Không gian được thiết kế mở, kết hợp trưng bày, trải nghiệm văn hóa, quảng bá du lịch nông thôn và kết nối giao thương.

Theo ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, Festival hướng đến quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế nông thôn, làng nghề và kết nối các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp với thị trường. Để nâng sức cạnh tranh, các chủ thể cần tiếp tục đầu tư chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu.

Với lợi thế về phân phối, logistics, chế biến và sức mua, TPHCM kỳ vọng sự kiện tạo ra các kết nối tiêu thụ, hợp tác lâu dài. Người sản xuất có cơ hội gặp trực tiếp nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử; đồng thời khảo sát thị hiếu để cải tiến sản phẩm, bao bì và cách tiếp cận khách hàng.

Festival gồm hai không gian chính. Bộ NN-MT chủ trì khu vực khoảng 150 gian hàng, tập trung vào OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số, du lịch nông thôn và trải nghiệm văn hóa đồ uống.

TPHCM tổ chức không gian “Tinh hoa bản địa Việt” với khoảng 200 gian hàng, giới thiệu sản phẩm của thành phố và các địa phương, kết hợp trình diễn nghề thủ công. Mô hình chợ Bến Thành được tái hiện, tạo điểm nhấn về bản sắc văn hóa và lịch sử thương mại của TPHCM.