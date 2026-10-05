Rực rỡ sắc màu văn hoá năm châu

Với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, Lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh. Trong bốn ngày diễn ra, Hoàng thành Thăng Long trở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối.

Đêm bế mạc Lễ hội đầy ấn tượng tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Một dấu ấn nổi bật của Lễ hội năm nay là sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng, không chỉ trong không gian Hoàng thành Thăng Long mà còn trên các không gian công cộng và nền tảng truyền thông. Các hoạt động diễu hành trên phố đi bộ đã đưa những sắc màu văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người dân và du khách; lễ khai mạc và bế mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV, mở rộng khả năng tiếp cận tới khán giả trên cả nước. Cùng với đó, sự tham gia và đồng hành của Meta góp phần đưa các hoạt động, hình ảnh và câu chuyện của Lễ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn trên các nền tảng số, qua đó mở rộng không gian của Lễ hội từ một sự kiện trực tiếp tại Hà Nội thành một cuộc gặp gỡ văn hóa có khả năng tiếp cận đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu bế mạc Lễ hội.

Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội còn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng; góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Lễ hội năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được bạn bè quốc tế trình diễn.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những gì thuộc về quá khứ, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Thành công của Lễ hội cũng cho thấy khi di sản, nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và sáng tạo được đặt trong cùng một không gian, các giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu và bảo tồn mà còn có khả năng tạo ra những trải nghiệm, sản phẩm và giá trị mới. Đây cũng là cách cụ thể để phát huy vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Tại lễ bế mạc, các đại biểu cùng khán giả đã thưởng thức chương trình nghệ thuật gồm hai chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Đêm nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Trong chương “Những sắc màu gặp gỡ”, những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên một sân khấu đa sắc màu, nơi những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống gặp nhau trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia.

Tiếp nối là “Lời chào từ Việt Nam”, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế, thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người bạn đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần sẻ chia đến với Hà Nội.

Lễ hội khép lại, nhưng hành trình kết nối vẫn tiếp tục. Những thanh âm, sắc màu, câu chuyện và tình bạn được hình thành tại Hà Nội sẽ tiếp tục lan tỏa, mang theo hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, sáng tạo và rộng mở đến với bạn bè năm châu.