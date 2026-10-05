Bế mạc lễ hội Văn hóa thế giới 2026 mở rộng không gian kết nối quốc tế

Lễ hội năm nay mang chủ đề “Hội tụ Di sản - Kiến tạo tương lai”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026).

Quang cảnh lễ bế mạc lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II - năm 2026

Trong 4 ngày diễn ra, Hoàng thành Thăng Long trở thành không gian hội tụ của nhiều sắc màu văn hóa với 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực cùng các chương trình nghệ thuật, điện ảnh, thời trang và hoạt động trải nghiệm.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội không chỉ tập trung vào biểu diễn nghệ thuật mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ẩm thực, điện ảnh, du lịch, thủ công mỹ nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận các giá trị văn hóa trong những hình thức đa dạng, gần gũi với đời sống đương đại.

Mở rộng không gian giao lưu văn hóa

Điểm đáng chú ý của lễ hội là việc tăng cường tương tác trực tiếp giữa các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo, người dân và khách quốc tế.

Các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và giới thiệu văn hóa tạo điều kiện để công chúng khám phá những nét đặc trưng của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Từ các không gian giới thiệu di sản đến hoạt động nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và sáng tạo, lễ hội cho thấy khả năng kết nối giữa văn hóa với du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Trong đó, Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới - không chỉ là địa điểm tổ chức mà còn trở thành một phần quan trọng của câu chuyện văn hóa được giới thiệu tại lễ hội.

Không gian di sản của Hà Nội được đặt trong sự tương tác với các nền văn hóa khác, qua đó góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đồng thời, người dân Thủ đô có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa quốc tế ngay tại một trong những không gian di sản tiêu biểu của Hà Nội.

Nghệ thuật tạo nhịp cầu kết nối

Tinh thần giao lưu và kết nối tiếp tục được thể hiện rõ trong chương trình nghệ thuật đêm bế mạc với hai chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar và Bỉ, mang đến những tiết mục thể hiện sự đa dạng về ngôn ngữ nghệ thuật và bản sắc văn hóa.

Nếu “Những sắc màu gặp gỡ” tập trung vào sự giao thoa giữa các nền văn hóa, thì “Lời chào từ Việt Nam” giới thiệu hành trình từ những giá trị truyền thống đến hình ảnh Việt Nam đương đại, năng động và sáng tạo.

Thông qua nghệ thuật, những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và truyền thống trở thành cơ hội để các nghệ sĩ và công chúng tìm thấy những điểm tương đồng, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa các cộng đồng.

Hướng tới điểm hẹn văn hóa quốc tế

Sau hai kỳ tổ chức, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội từng bước tạo dựng một không gian giao lưu văn hóa quốc tế có quy mô và sức lan tỏa.

Việc hướng tới tổ chức lễ hội thường niên được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến thường xuyên của các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Bên cạnh biểu diễn và trải nghiệm, lễ hội còn mở ra cơ hội kết nối giữa di sản, du lịch, nghệ thuật, công nghiệp văn hóa và các lĩnh vực sáng tạo.

Đây là những lĩnh vực có mối quan hệ ngày càng chặt chẽ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nguồn lực văn hóa.

Việc kết hợp bảo tồn di sản với sáng tạo và giao lưu quốc tế cũng tạo thêm cơ hội để Hà Nội phát huy giá trị các di sản, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Lễ hội khép lại sau 4 ngày, nhưng những kết nối được hình thành trong khuôn khổ sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Trên nền tảng di sản cùng sức sáng tạo của con người, Hà Nội đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến văn hóa quốc tế, nơi các giá trị truyền thống được bảo tồn, giới thiệu và tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại.