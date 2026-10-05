Hình thành thị trường biểu diễn chuyên nghiệp

Show “Khai Hà Nhất Thống Yến” thuộc chuỗi “Di sản Dạ Yến” được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tổ chức phục vụ du khách. Ảnh: ĐVCC

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa khởi động việc sửa đổi Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Một hành lang pháp lý thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm quản lý hiệu quả được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian cho doanh nghiệp, nghệ sĩ và thị trường biểu diễn chuyên nghiệp phát triển.

Những cuộc hẹn nghệ thuật

Một buổi tối cuối tháng 3, Công viên APEC trở thành sân khấu hòa nhạc mở. Danang Concert 2026 - “Khúc giao mùa” quy tụ 36 nhạc công chuyên nghiệp cùng nghệ sĩ đến từ ba miền, với 24 tiết mục trong chương trình kéo dài khoảng 90-100 phút. Trước đó, đầu năm 2026, chương trình “Dòng chảy bất tận” tại Bảo tàng Đà Nẵng thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tiếp tục, tháng 5/2026, AirAsia THE NEXT Live Concert 2026 diễn ra tại khu vực Ariyana Đà Nẵng thu hút khoảng 5.500 khán giả. Tháng 7, GOm Show - một chương trình nghệ thuật đương đại kết hợp âm nhạc, trình diễn và nghệ thuật thị giác có hai đêm diễn tại Nhà hát Trưng Vương. Mới nhất, The Heritage Show trở thành hành trình trải nghiệm độc đáo của Đà Nẵng, nơi ranh giới giữa khán giả và sân khấu được xóa nhòa. Mỗi khán giả như một mảnh ghép quan trọng, cùng các nghệ sĩ tạo nên những khoảnh khắc sống động và đầy cảm xúc, mang lại góc nhìn mới lạ và sâu sắc về di sản văn hóa Việt Nam.

Những chương trình có quy mô và mô hình khác nhau đang cho thấy chuyển động về nhu cầu thưởng thức nghệ thuật tại Đà Nẵng. Một thị trường biểu diễn với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ và khán giả đang từng bước hình thành. NSƯT Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương từng nhìn nhận nghệ thuật biểu diễn là một trong những lĩnh vực có tiềm năng trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhà hát Trưng Vương với chương trình “Chuyện sông Hàn”, nỗ lực tìm cách đưa câu chuyện thành phố lên sân khấu.

Cùng với các hoạt động được định danh trên các đường phố Hội An lâu nay, show thực cảnh “Ký ức Hội An” với hàng trăm diễn viên trở thành sản phẩm du lịch được vận hành thường xuyên, là điều ấn tượng với du khách khi đến địa điểm này.

Năm 2026, Đà Nẵng cũng đã đặt mục tiêu xây dựng các chương trình nghệ thuật mới, đặc sắc phục vụ du khách tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, công viên, quảng trường; đồng thời đề xuất xây dựng hệ sinh thái các chương trình nghệ thuật biểu diễn mang thương hiệu Đà Nẵng trong năm 2026.

Những hoạt động về đêm liên quan đến nghệ thuật biểu diễn thu hút đông đảo du khách nước ngoài. Ảnh: Shore Club

Cơ hội từ hành lang pháp lý

Ngày 28/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2523/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Trước đó, Đà Nẵng đã có bước điều chỉnh thủ tục ở lĩnh vực này. Theo đó, Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 4/8/2026 công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Với thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thời hạn giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; hồ sơ có thể thực hiện trực tuyến, qua bưu chính hoặc trực tiếp.

Đà Nẵng đang có một lợi thế đặc biệt về điều kiện tự nhiên lẫn nền tảng văn hóa địa phương. Mới đây, tại Hội nghị xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa năm 2026 (tổ chức ngày 2/10), nghệ thuật biểu diễn được xác định là 1 trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, bên cạnh điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ.

Đặc biệt, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn được chú ý khi Đà Nẵng đang tìm cách kéo các sự kiện, chương trình quy mô lớn thành chuỗi sản phẩm có khả năng tạo doanh thu, thu hút du khách và kéo dài thời gian chi tiêu tại thành phố. Với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, DatVietVAC Group Holdings dự kiến trở thành đối tác chiến lược trong phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có tổ chức các lễ hội âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế. Cùng với đó, Sun Group và Vinpearl cũng tham gia các thỏa thuận đồng hành với thành phố tổ chức lễ hội, sự kiện và chương trình concert nhằm phát triển công nghiệp văn hóa gắn với thu hút khách du lịch. Tập đoàn KITA hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế đêm.

Một hệ sinh thái biểu diễn đang được kỳ vọng sẽ sớm hình thành, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.