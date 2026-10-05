NSƯT Hữu Châu có thông báo quan trọng

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi Tây Tạng cùng dòng trạng thái: “Ngày cuối cùng, về với công việc thôi. Tuần tới này tôi sẽ diễn lại ở Kịch đoàn Thành Lộc tại Nhà hát Bến Thành sau hơn 2 tháng nghỉ ngơi”. Thông báo của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Như vậy, sau khoảng thời gian dành cho việc nghỉ ngơi và đi du lịch, NSƯT Hữu Châu chuẩn bị trở lại với công việc biểu diễn. Chuyến đi Tây Tạng lần này cũng là dịp để nam nghệ sĩ tận hưởng khoảng thời gian riêng trước khi tiếp tục lịch diễn. Qua những hình ảnh được chia sẻ, NSƯT Hữu Châu ghi lại nhiều khoảnh khắc tại các địa danh, cảnh quan đặc trưng của vùng đất được mệnh danh là “nóc nhà thế giới”.

NSƯT Hữu Châu chuẩn bị trở lại với công việc biểu diễn.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá đều đặn. Sân khấu vốn là lĩnh vực gắn bó lâu năm với nam nghệ sĩ, bên cạnh điện ảnh và công việc giảng dạy. Sau hơn 40 năm theo nghề, NSƯT Hữu Châu vẫn tiếp tục xuất hiện trong những dự án sân khấu mới, đồng thời dành nhiều thời gian truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ diễn viên trẻ.

Trong lần trở lại này, NSƯT Hữu Châu tiếp tục tham gia Giáng Hương - Sân khấu về khuya, vở diễn mới của Kịch đoàn Thành Lộc. Tác phẩm được đạo diễn Thành Lộc dàn dựng và ra mắt tại Nhà hát Bến Thành, quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu phía Nam.

NSƯT Hữu Châu trở lại với vai Ba Hoài trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya.

Trong Giáng Hương - Sân khấu về khuya, NSƯT Hữu Châu vào vai ông Ba Hoài, một nhân vật gắn với câu chuyện về những người nghệ sĩ sân khấu. Thông qua tác phẩm, nam nghệ sĩ tiếp tục khai thác thế mạnh diễn xuất giàu kinh nghiệm, góp phần khắc họa những câu chuyện phía sau ánh đèn và tình yêu dành cho sân khấu.

Việc NSƯT Hữu Châu trở lại Giáng Hương - Sân khấu về khuya cũng mang ý nghĩa đáng chú ý khi đây là một trong những dự án đánh dấu hoạt động của Kịch đoàn Thành Lộc. Trước đó, các suất diễn đầu tiên của vở nhận được sự quan tâm từ khán giả, với nhiều suất bán hết vé trước ngày công diễn.

Bên cạnh sân khấu, năm 2026 cũng là giai đoạn NSƯT Hữu Châu xuất hiện trong một số dự án điện ảnh đáng chú ý. Ông góp mặt trong Nhà Mình Đi Thôi, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi và Lên Hương. Trong đó, Lên Hương ghi nhận doanh thu hơn 93 tỷ đồng tại phòng vé Việt tính đến 5/10.

NSƯT Hữu Châu.

Đáng chú ý, NSƯT Hữu Châu còn tham gia Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự kiến ra mắt vào tháng 3/2027. Nam nghệ sĩ đảm nhận vai Denis Lê Phát An, cậu ruột của Nam Phương Hoàng hậu, nhân vật do Tăng Thanh Hà thủ vai.

Sau chuyến đi Tây Tạng, NSƯT Hữu Châu sẽ trở lại với lịch diễn tại Nhà hát Bến Thành. Thông báo này cho thấy nam nghệ sĩ đã khép lại quãng thời gian nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình hoạt động nghệ thuật với sân khấu, lĩnh vực đã gắn bó với ông suốt nhiều thập kỷ.