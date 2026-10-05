5 mùa hoa đẹp nhất miền Bắc những tháng cuối năm, có nơi cả cung đường nhuộm vàng, hồng rực rỡ

Những tháng cuối năm là thời điểm miền Bắc bước vào mùa khô, không khí dần se lạnh. Đây cũng là lúc nhiều loài hoa đặc trưng đồng loạt khoe sắc. Không cần đi quá xa, ngay tại Hà Nội, du khách cũng có thể bắt gặp những triền hoa dã quỳ vàng rực hay vườn cúc họa mi trắng tinh khôi. Nếu có nhiều thời gian hơn, một chuyến lên vùng núi phía Bắc sẽ đưa du khách qua những cánh đồng cải trắng, tam giác mạch hay mai anh đào.

Hoa dã quỳ Ba Vì – Hà Nội

Dã quỳ vàng rực khi vào mùa tại khu vực VQG Ba Vì - Ảnh VQG Ba Vì

Ảnh: Hoàng Việt Tuân

Từ khoảng giữa tháng 10, dã quỳ bắt đầu bung nở trên dãy núi Tản Viên và dọc những cung đường dẫn lên Vườn quốc gia Ba Vì. Thời điểm hoa đẹp thường rơi vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 và kéo dài khoảng 2-3 tuần tùy điều kiện thời tiết.

Dọc cung đường từ cao điểm 100 lên khu vực đỉnh núi, những bụi dã quỳ mọc nối tiếp nhau, tạo nên những dải màu vàng nổi bật giữa nền xanh của núi rừng. Khu vực cao điểm 400 là một trong những nơi có nhiều hoa, thích hợp để du khách dừng chân chụp ảnh.

Dã quỳ không có vẻ đẹp mềm mại như nhiều loài hoa trồng trong vườn. Những bông hoa vàng rực mọc thành bụi giữa núi rừng lại tạo nên nét hoang dã rất riêng của Ba Vì mỗi dịp cuối thu.

Cúc họa mi – Hà Nội

Cúc hoạ mi trắng tinh khôi - Ảnh: Internet

Nếu dã quỳ báo hiệu những ngày cuối thu thì cúc họa mi lại được xem là một trong những dấu hiệu quen thuộc cho thấy mùa đông Hà Nội đang đến. Hoa bắt đầu xuất hiện từ khoảng giữa tháng 10 và thường đẹp nhất trong tháng 11.

Cúc họa mi có bông nhỏ, cánh trắng bao quanh nhụy vàng. Khi nở đồng loạt trên những ruộng hoa, cả không gian được phủ bởi sắc trắng nhẹ nhàng.

Một số địa điểm quen thuộc để ngắm và chụp ảnh với cúc họa mi là làng hoa Nhật Tân, Tây Tựu và khu vực bãi đá sông Hồng. Mùa cúc họa mi khá ngắn. Vì vậy, những ngày hoa nở rộ, các vườn hoa thường thu hút đông người đến chụp ảnh.

Tam giác mạch – khu vực Hà Giang cũ

Hoa tam giác mạch - Ảnh: Internet

Nhắc đến mùa hoa cuối năm ở miền núi phía Bắc, khó có thể bỏ qua tam giác mạch. Hoa thường bắt đầu nở từ tháng 10 và mùa có thể kéo dài đến tháng 12. Thời điểm cuối tháng 10 đến tháng 11 thường được nhiều du khách lựa chọn để ngắm hoa.

Tại khu vực cao nguyên đá, đặc biệt quanh Đồng Văn và Mèo Vạc, những cánh đồng tam giác mạch trải dọc sườn đồi, thung lũng và hai bên đường.

Khi mới nở, hoa thường có màu trắng hoặc hồng nhạt. Sau đó sắc hoa dần chuyển sang hồng tím, tạo nên những mảng màu nổi bật giữa núi đá. Đây cũng là thời điểm thời tiết vùng cao ít mưa hơn, trời trong và có nắng, thích hợp cho những chuyến khám phá cao nguyên.

Hoa cải trắng Mộc Châu – Sơn La

Hoa cải trắng nở rộ - Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Khoảng giữa tháng 10, một số vườn cải ở Mộc Châu bắt đầu ra hoa. Đến tháng 11, nhiều khu vực bước vào thời điểm đẹp hơn. Từ tháng 11 đến đầu tháng 12, những cánh đồng cải trắng trải dài tạo nên khung cảnh đặc trưng của cao nguyên.

Khác với sắc vàng rực của dã quỳ hay hồng tím của tam giác mạch, hoa cải trắng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng. Hàng nghìn bông hoa nhỏ li ti nở cùng lúc khiến những cánh đồng nhìn từ xa giống như được phủ một lớp tuyết trắng.

Một số khu vực thường được du khách tìm đến vào mùa cải gồm Pa Phách, thung lũng Nà Ka, Bó Bun và Chiềng Xuân. Thời tiết Mộc Châu những tháng cuối năm cũng khá mát lạnh, thích hợp kết hợp ngắm hoa với nghỉ dưỡng và khám phá cao nguyên.

Mai anh đào Sa Pa – Lào Cai

Hoa mai anh đào đẹp như tiên cảnh - Ảnh: Internet

Nếu muốn kéo dài hành trình săn hoa đến những ngày cuối cùng của năm, du khách có thể chờ mùa mai anh đào ở Sa Pa. Loài hoa này thường bắt đầu bung nở rõ hơn vào tháng 12, tuy thời gian nở thực tế có thể thay đổi tùy nhiệt độ từng năm.

Vào mùa thu, cây dần rụng lá. Khi những đợt lạnh mùa đông xuất hiện, hoa bắt đầu nở đồng loạt. Mai anh đào có 5 cánh, sắc hoa từ hồng nhạt chuyển dần sang hồng đậm. Những cây hoa nổi bật giữa đồi chè xanh và núi rừng tạo nên cảnh quan rất đặc trưng.

Một trong những cung đường thường được nhắc tới vào mùa hoa là tuyến từ khu vực đèo Ô Quy Hồ về trung tâm Sa Pa. Khi gặp đúng thời điểm hoa nở và trời có nắng, sắc hồng của mai anh đào càng trở nên nổi bật.

Từ tháng 10 đến tháng 12, du khách vì thế có thể lần lượt “đuổi theo” những mùa hoa khác nhau: tháng 10 có dã quỳ và tam giác mạch, tháng 11 rực rỡ cúc họa mi và cải trắng, còn tháng 12 là thời điểm chờ đợi sắc hồng của mai anh đào.

Tuy nhiên, thời gian hoa nở mỗi năm có thể sớm hoặc muộn tùy thời tiết. Trước khi lên đường, du khách nên kiểm tra tình trạng hoa thực tế tại điểm đến để tránh đến quá sớm hoặc khi mùa hoa đã tàn.