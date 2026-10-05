"Gia đình mình có bốn thành viên: bố, mẹ và hai em bé, một bạn đang học tiểu học, một bạn đã lên cấp hai. Mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau nên mỗi ngày lên thực đơn cũng là một niềm vui nho nhỏ, dù đôi khi cũng khiến mình phải "đau đầu" vì câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay ăn gì?"

Hôm nay, mình xin chia sẻ lại những mâm cơm gia đình mình. Toàn là những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm, cách nấu đơn giản nhưng đủ đầy dinh dưỡng và phù hợp với bữa cơm của gia đình Việt.

Hy vọng những mâm cơm nhỏ của gia đình mình sẽ mang đến cho các chị em thêm vài gợi ý mỗi khi bí ý tưởng hoặc không biết nên nấu món gì cho bữa cơm hôm nay". Chị Nguyễn Minh Trang (Hà Nội) chia sẻ trên một nhóm cộng đồng các chị em yêu bếp.

11 mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản, dễ nấu, ngon miệng

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