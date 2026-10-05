Thiên Lộc thử sức với kinh tế đêm

Sau giờ làm, có một nơi để đến

Khi ánh hoàng hôn vừa tắt, Quảng trường xã Thiên Lộc bắt đầu sáng đèn, người dân đến xem văn nghệ, trẻ em vui chơi, các nhóm bạn trẻ tìm đến không gian âm nhạc... Cùng đó, những gian hàng sản phẩm đặc trưng, OCOP và các hoạt động thương mại trở nên nhộn nhịp.

Lễ hội mùa Thu xã Thiên Lộc thu hút hàng chục nghìn người mỗi đêm. Ảnh: PV

Không khí ấy mang đến một diện mạo khác hẳn cho Quảng trường xã, vốn chỉ phục vụ các hoạt động hành chính, lễ kỷ niệm. Trong những ngày diễn ra Lễ hội mùa Thu năm 2026, nơi đây trở thành điểm gặp gỡ của nhiều nhóm cư dân và cả lực lượng công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Trong đó, Chương trình giao lưu văn hóa cùng Liên hoan văn nghệ quần chúng “Thiên Lộc - Viết tiếp bản hùng ca” thu hút hàng trăm người dân, công nhân lao động trực tiếp tham gia, giao lưu và gặp gỡ trong một không gian chung.

Chị Lê Thị Thuỳ Trang (công nhân Khu công nghiệp Thăng Long) chia sẻ đã dành trọn hai tối cuối tuần cho Lễ hội mùa Thu. “Trong buổi tối đầu, tôi bị cuốn hút bởi văn nghệ đường phố và các chương trình liên hoan văn nghệ. Vì vậy, tôi đã quay lại lần thứ 2 để thưởng thức ẩm thực và các không gian trưng bày”, chị Trang chia sẻ. Đồng thời bày tỏ, không gian vui chơi tập trung rất cần thiết, nhất là với những người làm việc trong khu công nghiệp. Sau giờ làm, có thêm một địa điểm để vui chơi, giao lưu văn hóa sẽ giúp đời sống tinh thần của người lao động phong phú hơn.

Từ xã Mê Linh về tham dự Lễ hội mùa Thu, anh Nguyễn Hữu Đức Đoàn chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với không khí đông vui, tấp nập của lễ hội. Các hoạt động rất phong phú, từ văn hóa, giải trí đến ẩm thực...”.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc thăm, kiểm tra các gian hàng. Ảnh: PV

Tại Lễ hội mùa Thu, từ ngày 2 đến 4-10, xã Thiên Lộc bố trí 60 gian hàng, giới thiệu khoảng 1.000 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương và các tỉnh, thành. Các gian hàng không chỉ tạo nên không gian lễ hội đa dạng mà còn là cơ hội để các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Chị Phạm Thị Thanh Mai, một hộ kinh doanh đến từ Thái Nguyên mang đến lễ hội các sản phẩm đặc trưng như chè Tân Cương, mì gạo Định Hóa và bánh chưng Bờ Đậu cho biết, điều khiến chị ấn tượng là sự cởi mở, thân thiện của người dân địa phương.

“Khi đến đây, tôi thấy hội chợ rất sôi động. Người dân xung quanh rất cởi mở, thân thiện và đón nhận những sản phẩm mà tỉnh Thái Nguyên mang đến”, chị Phạm Thị Thanh Mai chia sẻ.

Người dân tham quan các gian hàng. Ảnh: PV

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Thiên Lộc, ghi nhận trong 3 ngày đầu cho thấy các hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách. Sau 3 ngày cao điểm, tổng lượng người tham gia các hoạt động được UBND xã ước khoảng 30.000 lượt.

Lấy lễ hội làm phép thử

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng, địa phương xác định việc tổ chức chuỗi hoạt động lần này là dịp thử nghiệm mô hình kinh tế đêm, từ cách tổ chức, thu hút người dân đến vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng tham gia; qua đó đánh giá khả năng hình thành một không gian hoạt động về đêm lâu dài.

Xã xác định lợi thế nằm ở quy mô dân cư, đặc biệt là lực lượng lao động làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long là nhóm khách hàng tiềm năng đối với các dịch vụ ăn uống, vui chơi, mua sắm và giải trí ngoài giờ làm việc.

Các hoạt động giao lưu, liên hoan văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: PV

Mặt khác, lễ hội đã bước đầu kiểm nghiệm khả năng huy động các nguồn lực xã hội. Các phòng, ban, đoàn thể, 14 thôn, trường học, câu lạc bộ cùng tham gia tổ chức; thông tin sự kiện được đưa đến khoảng 150 nhóm cộng đồng dân cư, khu công nghiệp, hội công nhân, cụm dân cư an toàn và các nhóm của mỗi thôn. Đây là nền tảng cần thiết hình thành một không gian kinh tế đêm thay vì chỉ dựa vào câu chuyện ngân sách và hoạt động của chính quyền.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng cho biết: Xã định hướng xây dựng đề án kinh tế đêm để trình thành phố phê duyệt theo quy định. Định hướng này gắn với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Hiện công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu kinh tế xã Thiên Lộc trong khi dư địa phát triển không còn nhiều, địa phương xác định thương mại - dịch vụ là hướng cần được quan tâm hơn, trong đó kinh tế đêm được kỳ vọng trở thành một động lực.

Từ một lễ hội đông người đến một mô hình kinh tế đêm hoạt động thường xuyên vẫn là chặng đường dài. Lượng khách phải được duy trì ổn định; sản phẩm, dịch vụ phải đủ sức hấp dẫn; các hộ kinh doanh phải thấy hiệu quả để tiếp tục tham gia; còn chính quyền phải giải quyết tốt những vấn đề về giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

Lễ hội mùa Thu năm 2026 trở thành món ăn tinh thần cho người dân địa phương. Ảnh: PV

Thực tế tổ chức những ngày qua cũng cho thấy những yêu cầu này cần được tính toán kỹ hơn như một phần của bài toán phát triển kinh tế đêm. Giải được bài toán này, những ánh đèn tại Quảng trường Thiên Lộc có thể không chỉ thắp sáng một mùa lễ hội, mà mở ra một hướng phát triển mới cho địa phương.