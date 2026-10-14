Lịch sử 21 trận đối đầu Al Ahli vs Al Nassr: Ronaldo từng lập cú đúp, Toney chờ viết tiếp màn ngược dòng

Al Ahli và Al Nassr là hai trong những câu lạc bộ có sức hút lớn tại Saudi Pro League. Những cuộc chạm trán giữa hai đội thường quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và từng chứng kiến không ít màn rượt đuổi tỷ số đáng nhớ.

Cuộc tái ngộ tại Saudi Pro League 2026/27 tiếp tục được chú ý bởi Cristiano Ronaldo và Ivan Toney, hai tiền đạo có khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Al Nassr vs Al Ahli ngày 22/9/2023: Ronaldo và Talisca lập cú đúp trong chiến thắng 4-3

Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất giữa Al Nassr và Al Ahli diễn ra ngày 22/9/2023 tại Saudi Pro League. Khi đó, Al Nassr sở hữu Cristiano Ronaldo trên hàng công, còn Al Ahli có những ngôi sao như Riyad Mahrez và Franck Kessie.

Đội chủ nhà khởi đầu đầy ấn tượng khi Ronaldo mở tỷ số ngay phút thứ 4. Chỉ 13 phút sau, Talisca tiếp tục lập công để đưa Al Nassr dẫn trước 2-0.

Al Ahli không dễ dàng chấp nhận thất bại. Franck Kessie rút ngắn tỷ số ở phút 30, nhưng Talisca một lần nữa ghi bàn trong thời gian bù giờ hiệp một, giúp Al Nassr bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-1.

Sang hiệp hai, Riyad Mahrez thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Al Ahli trở lại cuộc đua. Tuy nhiên, Ronaldo nhanh chóng đáp trả bằng bàn thắng ở phút 52, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 4-2.

Feras Al Brikan ghi thêm bàn cho Al Ahli ở phút 87, nhưng thời gian còn lại không đủ để đội khách tìm kiếm bàn gỡ. Al Nassr giành chiến thắng 4-3 sau màn rượt đuổi có tổng cộng 7 bàn thắng.

Trận đấu trở thành dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử đối đầu, không chỉ vì tỷ số mà còn bởi màn trình diễn nổi bật của Ronaldo và Talisca. Hai ngôi sao mỗi người ghi hai bàn, giúp Al Nassr vượt qua đối thủ trong một cuộc so tài giàu cảm xúc.

Al Ahli vs Al Nassr ngày 13/2/2025: Jhon Duran lập cú đúp, đội khách thắng 3-2

Cuộc đối đầu tại Jeddah ngày 13/2/2025 tiếp tục chứng kiến kịch bản nhiều bàn thắng. Al Nassr khi ấy có Jhon Duran, tiền đạo vừa gia nhập đội bóng từ Aston Villa và nhanh chóng tạo ra dấu ấn.

Duran mở tỷ số ở phút 32, đưa Al Nassr dẫn trước trong hiệp một. Sang hiệp hai, trận đấu trở nên khó khăn hơn với đội khách khi Mohamed Simakan bị truất quyền thi đấu ở phút 47.

Al Ahli tận dụng lợi thế về quân số để gia tăng sức ép. Ivan Toney ghi bàn gỡ hòa ở phút 78, mở ra hy vọng giành điểm cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Al Nassr lập tức chứng minh bản lĩnh. Ayman Yahya đưa đội khách dẫn 2-1 ở phút 80, trước khi Duran ghi bàn thứ hai của riêng mình ở phút 88.

Al Ahli vẫn kịp rút ngắn cách biệt nhờ Sumayhan Al Nabit trong thời gian bù giờ, nhưng trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho Al Nassr.

Đây là trận đấu cho thấy Al Nassr không chỉ phụ thuộc vào Ronaldo. Khi Duran tận dụng tốt những khoảng trống và các đồng đội duy trì được khả năng tổ chức phản công, đội bóng Riyadh vẫn có thể giành chiến thắng ngay trong hoàn cảnh bất lợi.

Al Nassr vs Al Ahli ngày 23/8/2025: Chung kết Siêu cúp Saudi Arabia và màn gỡ hòa phút cuối

Không phải cuộc đối đầu đáng nhớ nào giữa Al Ahli và Al Nassr cũng thuộc Saudi Pro League. Ngày 23/8/2025, hai câu lạc bộ gặp nhau trong trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia tại Hong Kong, nơi chiếc cúp vô địch trở thành mục tiêu lớn nhất.

Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn khi giúp Al Nassr vượt lên. Tuy nhiên, Al Ahli không để đối thủ duy trì lợi thế quá lâu khi Franck Kessie ghi bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co. Marcelo Brozovic ghi bàn ở phút 82 để đưa Al Nassr một lần nữa tiến gần đến chiến thắng.

Đúng lúc đội bóng Riyadh tưởng như đã nắm chắc danh hiệu, Roger Ibanez xuất hiện ở phút 89 để đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Al Ahli. Bàn thắng muộn buộc trận chung kết phải được phân định bằng loạt sút luân lưu.

Al Ahli sau đó giành chiến thắng trên chấm 11 m để đoạt Siêu cúp. Thủ môn Edouard Mendy có pha cản phá quan trọng, trước khi Galeno thực hiện thành công lượt sút quyết định.

Trận chung kết này mang ý nghĩa đặc biệt bởi Al Ahli chứng minh khả năng cạnh tranh danh hiệu trước Al Nassr. Dù bị dẫn trước hai lần, đại diện Jeddah vẫn thể hiện bản lĩnh để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và giành chiến thắng cuối cùng.

Al Ahli vs Al Nassr ngày 2/1/2026: Toney lập cú đúp trong chiến thắng 3-2

Cuộc chạm trán đầu năm 2026 tiếp tục làm nóng lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Al Ahli tiếp đón Al Nassr tại Saudi Pro League và nhanh chóng tạo ra lợi thế nhờ phong độ xuất sắc của Ivan Toney.

Tiền đạo người Anh ghi hai bàn trong 20 phút đầu tiên, đưa Al Ahli dẫn trước 2-0. Đây là khởi đầu đầy thuận lợi cho đội chủ nhà, nhưng Al Nassr không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Abdulelah Al Amri trở thành nhân vật bất ngờ khi ghi liên tiếp hai bàn ở phút 31 và 44, giúp đại diện Riyadh đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Merih Demiral ghi bàn ở phút 55 để tái lập lợi thế cho Al Ahli. Hàng phòng ngự đội chủ nhà sau đó duy trì được sự tập trung cần thiết để bảo vệ chiến thắng 3-2.

Đây là một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của Al Ahli trước Al Nassr trong giai đoạn gần đây. Ivan Toney chứng minh khả năng tạo khác biệt bằng những pha di chuyển và dứt điểm hiệu quả, còn Demiral mang về bàn thắng quyết định trong thời điểm hai đội đang giằng co.

Al Nassr vs Al Ahli ngày 30/4/2026: Ronaldo ghi bàn, Coman ấn định chiến thắng 2-0

Lần chạm trán gần nhất được ghi nhận trước cuộc tái ngộ diễn ra ngày 30/4/2026 tại Saudi Pro League. Al Nassr tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-0 trước Al Ahli, qua đó tiếp tục duy trì ưu thế trong lịch sử đối đầu.

Khác với những trận đấu có nhiều bàn thắng trước đó, cuộc gặp này diễn ra với thế trận thận trọng hơn. Hai đội đều gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng, khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Phải đến phút 76, Cristiano Ronaldo mới phá vỡ thế cân bằng bằng pha lập công sau đường kiến tạo của João Felix. Bàn thắng giúp Al Nassr có lợi thế quan trọng trong giai đoạn cuối trận.

Khi Al Ahli nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, Kingsley Coman ghi bàn trong thời gian cuối trận để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Riyadh.

Kết quả ấy tiếp tục cho thấy Al Nassr biết cách giành chiến thắng ngay cả khi không tạo ra thế trận tấn công quá áp đảo. Ronaldo một lần nữa trở thành nhân vật quyết định, còn Coman chứng minh khả năng tận dụng cơ hội trong những thời điểm quan trọng.

Nhận định Al Ahli vs Al Nassr: Ronaldo đối đầu Ivan Toney và hàng công đang lên phong độ

Al Ahli bước vào cuộc tái ngộ với sự tự tin đáng kể sau những chiến thắng gần đây. Đội bóng Jeddah vừa đánh bại Al Wasl 3-1 tại AFC Champions League Elite, đồng thời từng vượt qua Al Fateh 4-0 ở giải quốc nội.

Ivan Toney tiếp tục là nhân tố quan trọng trên hàng công nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm trong vòng cấm. Francisco Trincão mang đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo cơ hội từ hành lang cánh.

Tuy nhiên, Al Ahli cần đặc biệt chú ý đến những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự khi các hậu vệ biên dâng cao. Đây là khu vực Al Nassr có thể khai thác bằng tốc độ của những cầu thủ tấn công.

Đại diện Riyadh cũng đang có sự tự tin sau chiến thắng 3-1 trước Neftchi Fergana tại đấu trường châu Á. Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn, còn Sadio Mané và các đồng đội tạo ra những phương án phối hợp đáng chú ý.

Kingsley Coman và João Felix mang đến sự linh hoạt trong quá trình tổ chức tấn công, giúp Al Nassr có thêm lựa chọn khi đối phương tập trung ngăn chặn Ronaldo. Điều đó khiến Al Ahli không thể chỉ bố trí một phương án phòng ngự nhằm hạn chế tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Dù vậy, Al Nassr vẫn tồn tại hạn chế khi đẩy cao đội hình với quân số lớn. Những khoảng trống xuất hiện trong các tình huống mất bóng có thể tạo cơ hội cho Al Ahli phản công, đặc biệt khi Trincão và các cầu thủ tấn công được đặt vào những tình huống đối đầu trực tiếp.

Xét tương quan lực lượng, hai đội đều sở hữu những cá nhân có thể quyết định trận đấu. Al Nassr nhỉnh hơn về lịch sử đối đầu, còn Al Ahli có điểm tựa từ những chiến thắng quan trọng gần đây.

Dự đoán số bàn thắng Al Ahli vs Al Nassr

Al Ahli ghi 12 bàn và nhận 5 bàn thua trong năm trận gần nhất, tương đương trung bình 2,4 bàn thắng mỗi trận. Al Nassr ghi 9 bàn và thủng lưới 7 lần trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, năm cuộc đối đầu gần nhất được thống kê giữa hai đội có tổng cộng 18 bàn thắng, đạt trung bình 3,6 bàn mỗi trận. Những kết quả 4-3, 3-2 và 2-2 trong quá khứ cho thấy các trận đấu giữa hai câu lạc bộ thường mang đến nhiều tình huống tấn công đáng chú ý.

Với Ronaldo, Toney, Mané, Trincão cùng những cầu thủ giàu khả năng tạo đột biến, hai đội đều có cơ sở để hướng đến bàn thắng. Tuy nhiên, khả năng duy trì sự tập trung của hàng phòng ngự sẽ quyết định liệu trận đấu có tiếp tục diễn ra cởi mở hay không.

Nhận định: Khoảng 3–4 bàn thắng có thể xuất hiện.

Tình hình lực lượng Al Ahli vs Al Nassr

Al Ahli được cung cấp thông tin có đầy đủ lực lượng trước trận đấu. Đây là điều kiện thuận lợi để đội bóng Jeddah duy trì những phương án chiến thuật quen thuộc.

Al Nassr dự kiến thiếu Sultan Al Ghannam vì chấn thương dây chằng. Sự vắng mặt của hậu vệ này có thể ảnh hưởng đến phương án phòng ngự và khả năng hỗ trợ tấn công ở hành lang cánh.

Phong độ và lịch sử đối đầu Al Ahli vs Al Nassr

Hai đội có phong độ tương đối cân bằng trong năm trận gần đây, nhưng Al Nassr vẫn sở hữu lợi thế rõ rệt về thành tích chạm trán. Theo thống kê 21 lần đối đầu Al Ahli vs Al Nassr được ghi nhận trên Báo Lâm Đồng, đại diện Riyadh giành 12 chiến thắng, gấp bốn lần số trận thắng của Al Ahli.

Đội hình dự kiến Al Ahli vs Al Nassr

Al Ahli: Abdulrahman Al Sanbi; Saeed Baattia, Merih Demiral, Roger Ibanez, Saad Yaslam; Valentin Atangana Edoa, Ziyad Al Johani; Francisco Trincão, Eduard Spertsyan, Saleh Abu Al Shamat; Ivan Toney.

Al Nassr: Bento; Nawaf Al Boushail, Mohamed Simakan, Inigo Martinez, Awad Aman; Samu Costa, Angelo Gabriel; Kingsley Coman, João Felix, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo.

Al Ahli vs Al Nassr: Ronaldo muốn nối dài ưu thế, Toney tìm kiếm thêm một chiến thắng

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Al Nassr với 12 chiến thắng trong 21 cuộc chạm trán được thống kê. Cristiano Ronaldo từng nhiều lần tạo ra khác biệt, nổi bật là cú đúp trong chiến thắng 4-3 vào tháng 9/2023 và bàn mở tỷ số ở trận thắng 2-0 hồi tháng 4/2026.

Tuy nhiên, Al Ahli cũng có những ký ức đáng tự hào. Chức vô địch Siêu cúp Saudi Arabia 2025 và chiến thắng 3-2 đầu năm 2026 cho thấy đội bóng Jeddah đủ khả năng đánh bại đối thủ ngay cả khi bị đánh giá thấp hơn.

Cuộc tái ngộ vì thế không chỉ là màn so tài giữa Ronaldo và Toney. Đây còn là trận đấu thử thách khả năng kiểm soát thế trận, tận dụng cơ hội và duy trì sự ổn định của hai tập thể đang sở hữu nhiều ngôi sao tấn công.

Dự đoán tỷ số Al Ahli vs Al Nassr

Al Ahli có lợi thế sân nhà và đang duy trì khả năng ghi bàn khá tốt. Trong khi đó, Al Nassr sở hữu nhiều cầu thủ có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một pha xử lý, nhưng hệ thống phòng ngự vẫn cần cải thiện sự chắc chắn.

Hai đội đều có cơ sở giành chiến thắng, song một kết quả hòa tương đối cởi mở có thể phản ánh đúng tương quan lực lượng hiện tại.

Dự đoán tỷ số: Al Ahli 2-2 Al Nassr.