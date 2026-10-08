Tuyển Indonesia khiến Thái Lan phải nghĩ lại về cầu thủ lai

Indonesia thay đổi mạnh lực lượng nhờ nhóm cầu thủ gốc Indonesia trưởng thành ở nước ngoài.

Trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup, Chanathip Songkrasin đặc biệt nhắc đến sự thay đổi trong lực lượng Indonesia. Theo đội trưởng Thái Lan, đối thủ hiện có nhiều cầu thủ lai đang thi đấu ở các giải có trình độ cao.

Chanathip cho rằng những cầu thủ này có thể hình, thể lực và kỹ năng tốt hơn so với các thế hệ Indonesia trước đây. Tiền vệ 32 tuổi cũng thừa nhận anh đã chờ khá lâu để được đối đầu với phiên bản Indonesia hiện tại.

Sau trận chung kết, câu chuyện ấy càng được chú ý.

Một Indonesia rất khác

Indonesia thắng Thái Lan trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút. Tuy nhiên, điều khiến truyền thông Thái Lan quan tâm còn nằm ở thành phần đội hình của nhà vô địch.

SiamSport chỉ ra rằng cả 11 cầu thủ Indonesia đá chính ở chung kết đều sinh ngoài Indonesia. Trong số này, 8 người sinh tại Hà Lan, một tại Australia, một tại Mỹ, còn Elkan Baggott sinh tại Thái Lan.

Con số này cho thấy cách Indonesia xây dựng đội tuyển đã thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ dựa vào hệ thống đào tạo trong nước, họ mở rộng việc tìm kiếm cầu thủ gốc Indonesia ở nước ngoài, đặc biệt tại Hà Lan.

Nhiều người trong số đó được đào tạo tại châu Âu từ nhỏ. Họ quen với cường độ thi đấu cao, yêu cầu chiến thuật và khả năng tranh chấp khác với môi trường bóng đá Đông Nam Á.

Khi cùng xuất hiện trong đội tuyển, nhóm cầu thủ này giúp Indonesia cải thiện đáng kể về thể hình, tốc độ và cách chơi.

Chanathip thừa nhận phiên bản Indonesia hiện tại vượt trội hơn trước về thể hình, thể lực và kỹ năng.

HLV Anthony Hudson cũng thừa nhận sự thay đổi đó. Sau trận chung kết, ông nhắc đến việc Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ lai và đánh giá đối thủ đang đi đúng hướng.

Thái Lan vẫn chơi ngang ngửa Indonesia, thậm chí đứng vững khi chỉ còn 10 người. Tuy nhiên, trận đấu cũng cho thấy họ đang phải đối diện một đối thủ được xây dựng theo cách rất khác.

Thái Lan tiếp tục đi con đường cũ?

Thái Lan không xa lạ với những cầu thủ mang nhiều dòng máu. Trong nhiều năm, đội tuyển nước này từng sử dụng Tristan Do, Manuel Bihr, Elias Dolah hay Jonathan Khemdee.

Khác biệt nằm ở quy mô.

Indonesia biến việc tìm kiếm cầu thủ kiều bào thành một phần quan trọng trong cách xây dựng đội tuyển. Thái Lan vẫn chủ yếu dựa vào Thai League, các học viện trong nước và quá trình đưa cầu thủ trẻ từng bước lên tuyển.

Sau FIFA ASEAN Cup, HLV Hudson tiếp tục nhấn mạnh hướng đi này. Ông cho biết Thái Lan đã tìm được một nhóm cầu thủ nòng cốt và muốn bổ sung thêm các gương mặt trẻ để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Đây vẫn là hướng đi phù hợp với một nền bóng đá có hệ thống giải chuyên nghiệp ổn định. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tốc độ phát triển.

Indonesia có thể bổ sung nhanh những cầu thủ được đào tạo ở châu Âu nếu họ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển. Trong khi đó, Thái Lan phải chờ cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ, phát triển tại Thai League rồi mới hy vọng họ đủ trình độ vươn lên.

Hai cách làm vì thế tạo ra tốc độ phát triển khác nhau.

FIFA ASEAN Cup phần nào cho thấy điều đó. Chanathip thừa nhận các cầu thủ Indonesia không chỉ khỏe mà còn có kỹ năng tốt, còn HLV Hudson công khai đánh giá hướng đi của đối thủ đang mang lại hiệu quả.

Điều này không có nghĩa Thái Lan phải sao chép Indonesia. Việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cầu thủ bên ngoài cũng đặt ra câu hỏi về hệ thống đào tạo trong nước và khả năng duy trì lực lượng lâu dài.

Tuy nhiên, Indonesia đang buộc các đối thủ trong khu vực phải tính toán lại.

Thái Lan vẫn dựa nhiều vào Thai League và hệ thống đào tạo trong nước để xây dựng đội tuyển.

Trong nhiều năm, Thái Lan có thể tin rằng hệ thống đào tạo hàng đầu Đông Nam Á đủ giúp họ duy trì lợi thế. Khi Indonesia có thể đưa cả đội hình sinh ra ở nước ngoài vào chung kết một giải khu vực, lợi thế ấy không còn chắc chắn như trước.

Thất bại trên chấm luân lưu vì thế có thể không phải điều khiến bóng đá Thái Lan phải suy nghĩ nhiều nhất. Câu hỏi lớn hơn là họ sẽ theo kịp Indonesia bằng cách nào nếu đối thủ tiếp tục khai thác nguồn cầu thủ được đào tạo ở châu Âu.