Việt Nam thắng đậm 20-0 vòng loại giải U17 nữ châu Á

Khánh Chi lập công, U17 nữ Việt Nam tạo cách biệt lớn

Sau chiến thắng đậm của U17 nữ Kyrgyzstan trước U17 nữ Palestine, U17 nữ Việt Nam chịu áp lực phải giành thêm một trận thắng với cách biệt lớn để cạnh tranh ngôi đầu bảng D.

Nữ U17 Việt Nam liên tiếp dội cơn mưa bàn thắng vào lưới U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Ảnh: Phạm Đình.

Trước đối thủ U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, các học trò của HLV Okiyama Masahiko đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngay phút thứ 2, Khánh Chi dứt điểm chính xác mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, Quỳnh Lâm nhân đôi cách biệt bằng cú sút sệt trong vòng cấm. Đến phút 12, Khánh Chi tiếp tục lập công sau tình huống đá bồi, đưa U17 nữ Việt Nam dẫn 3-0.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, đội chủ nhà liên tục gây sức ép và ghi thêm 4 bàn do công của Yến Linh, Khánh Chi, Ngọc Ánh và Quỳnh Lâm. Sau đó, U17 nữ Việt Nam có thời điểm thi đấu nóng vội, bỏ lỡ một số cơ hội.

Đến phút 44, Yến Linh hoàn tất cú đúp trước khi Hà Vi cứa lòng đẹp mắt, giúp U17 nữ Việt Nam khép lại hiệp 1 với lợi thế 9-0.

Khép lại 45 phút hiệp 1, nữ U17 Việt Nam dẫn trước đối thủ 9-0. Ảnh: Phạm Đình.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. Khánh Chi, Ngọc Ánh và Yến Nhi lần lượt ghi bàn, đưa cách biệt lên 12-0. Trận đấu sau đó phải tạm dừng khoảng 15 phút do ảnh hưởng của thời tiết.

Vượt Kyrgyzstan, hướng tới ngôi đầu bảng D

Khi trận đấu trở lại, U17 nữ Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 70, Khánh Chi hoàn tất cú poker, giúp đội nhà dẫn 13-0. Một phút sau, Hà Vi nâng tỷ số lên 14-0.

Với kết quả này, U17 nữ Việt Nam chính thức vượt U17 nữ Kyrgyzstan về hiệu số.

Chiến thắng ấn tượng 20-0 giúp nữ U17 Việt Nam vượt Kyrgyzstan tạm dẫn ngôi đầu bảng D. Ảnh: Phạm Đình.

Không dừng lại, các học trò của HLV Okiyama Masahiko tiếp tục ghi thêm 6 bàn trong những phút cuối. Khánh Chi hoàn tất cú đúp hat-trick trong hiệp 2 ở phút 75. Sau đó, Thu Phương, Hà Vi, Nguyễn Thị Thủy và Hà Mi lần lượt lập công.

Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam thắng 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Cùng có 6 điểm như U17 nữ Kyrgyzstan, nhưng U17 nữ Việt Nam tạm đứng đầu bảng D với hiệu số +26, vượt xa đối thủ Trung Á (+19).

Sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết mục tiêu của đội trước khi bóng lăn là ghi 20 bàn. Nhà cầm quân người Nhật Bản lý giải ông muốn các học trò vượt qua chiến thắng 18-0 của U17 nữ Kyrgyzstan và thiết lập một cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam.

HLV Okiyama Masahiko khen ngợi tinh thần thi đấu của học trò. Ảnh: Phạm Đình.

Chiến thắng 20-0 không chỉ giúp U17 nữ Việt Nam tạo lợi thế lớn về hiệu số mà còn mang lại sự tự tin trước trận đấu quyết định với U17 nữ Kyrgyzstan trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D.

Bảng xếp hạng lượt trận thứ 2 bảng D. Ảnh: Báo Công Lý.