HLV Okiyama Masahiko: 'U17 nữ Việt Nam làm nên lịch sử với chiến thắng 20-0'

HLV Okiyama Masahiko và cầu thủ Trương Khánh Chi chia sẻ niềm vui sau chiến thắng 20-0 của U17 nữ Việt Nam trước Quần đảo Bắc Mariana

Chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko tiết lộ chiến thắng với cách biệt lớn không phải kết quả nằm ngoài dự tính.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu với U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, nhà cầm quân người Nhật Bản đã yêu cầu các học trò hướng tới cột mốc 20 bàn thắng nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

“Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu phải ghi 20 bàn thắng. Vì sao tôi đặt ra con số ấy? Đó là bởi vì trong lịch sử, chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam là 16 bàn, đó là thắng lợi của ĐT nữ Việt Nam trước Maldives vào năm 2016.

Trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan cũng đã thắng với tỉ số 18 bàn nên chúng tôi muốn hơn một chút. Cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.

Dù giành chiến thắng với tỉ số cách biệt, U17 nữ Việt Nam không phải lúc nào cũng duy trì được sự hiệu quả trong khâu dứt điểm. Sau khi liên tiếp ghi bàn ở những phút đầu, các học trò của HLV Okiyama Masahiko có thời điểm bỏ lỡ nhiều cơ hội dù vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, trong khoảng thời gian từ phút 30 đến hơn 12 phút sau đó, U17 nữ Việt Nam liên tục tổ chức tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Điều này xuất phát từ những sai sót trong xử lý bóng, thay vì vấn đề thể lực.

“Ở giờ nghỉ, tôi có hỏi về tình trạng thể lực của các cầu thủ nhưng không ai bị suy giảm thể lực. Lý do các bạn chưa ghi được bàn là do chuyền lỗi hoặc chuyền bóng quá phức tạp”, HLV Okiyama Masahiko lý giải.

Từ những vấn đề được nhận diện, Ban huấn luyện đã có sự trao đổi, điều chỉnh nhằm giúp các cầu thủ thi đấu đơn giản và hiệu quả hơn. Đặc biệt, khoảng thời gian trận đấu phải tạm dừng do ảnh hưởng của thời tiết cũng được tận dụng để động viên tinh thần toàn đội.

“Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp cũng như khoảng thời gian trận đấu tạm dừng do thời tiết, chúng tôi đã động viên các cầu thủ và họ đã chơi tốt”, HLV Okiyama Masahiko cho biết.

Một trong những gương mặt nổi bật của U17 nữ Việt Nam ở trận đấu này là Trương Khánh Chi. Cầu thủ trẻ có màn trình diễn ấn tượng với 6 bàn thắng, góp phần quan trọng vào chiến thắng đậm của đội chủ nhà.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam cảm ơn khán giả sau trận đấu

Chia sẻ sau trận, Khánh Chi không giấu được niềm vui khi liên tiếp lập công. Đáng chú ý, nữ cầu thủ muốn dành những bàn thắng của mình làm món quà tinh thần cho người thân và đồng đội.

“Tôi rất vui khi ghi được nhiều bàn thắng. Tôi xin dành tặng một bàn thắng cho đồng đội bị chấn thương. Tháng 10 cũng là tháng sinh nhật của mẹ tôi và tôi dành một bàn thắng để tặng mẹ”, Trương Khánh Chi xúc động chia sẻ.

Chiến thắng 20-0 không chỉ giúp U17 nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu mà Ban huấn luyện đề ra mà còn tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Okiyama Masahiko có 6 điểm cùng hiệu số +26, vượt qua U17 nữ Kyrgyzstan đang có cùng số điểm nhưng hiệu số +19.

Kết quả này mang đến sự tự tin cho U17 nữ Việt Nam trước cuộc đối đầu trực tiếp với Kyrgyzstan ở lượt trận cuối, nơi đội chủ nhà sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027.