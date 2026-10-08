Mainoo tăng giá chóng mặt tại MU. Ảnh: Reuters.

Từ một cầu thủ từng đứng trước khả năng rời Old Trafford dưới thời Ruben Amorim, Mainoo hiện vươn lên đứng trong nhóm những ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao nhất đội bóng.

Màn trình diễn tích cực của Mainoo trong giai đoạn đầu mùa giải giúp giá trị của anh tăng thêm 5 triệu euro theo cập nhật mới nhất từ Transfermarkt. Qua đó, cầu thủ sinh năm 2005 được định giá 75 triệu euro, ngang bằng Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Đây cũng là mức định giá cao nhất trong đội hình MU hiện tại.

Đáng chú ý, đây cũng là mức định giá cao nhất trong sự nghiệp của Mainoo. Chỉ trong vòng gần 3 năm, Mainoo từ một cầu thủ chỉ được định giá 300.000 euro nay đã có bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này, không cầu thủ nào của MU tăng giá nhanh hơn tuyển thủ Anh.

Mainoo có vai trò quan trọng tại MU hiện tại.

Sự thăng tiến của Mainoo diễn ra dưới thời Michael Carrick, khi tiền vệ trẻ này dần tìm lại vị trí và thể hiện rõ hơn những phẩm chất từng giúp anh được đánh giá rất cao.

Việc Mainoo trở lại đúng thời điểm MU cần những cầu thủ có khả năng kiểm soát tuyến giữa càng làm nổi bật vai trò của Carrick. Dù mùa giải chưa diễn ra hoàn toàn như kỳ vọng, chiến lược gia người Anh vẫn được ghi nhận vì đã giúp Mainoo phát huy tốt hơn năng lực của mình.

Ở tuổi còn rất trẻ, Mainoo vẫn được kỳ vọng còn nhiều thời gian để phát triển. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và trở thành nhân tố chủ chốt trong một MU thi đấu ổn định hơn, giá trị của anh hoàn toàn có thể tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Ngoài Mainoo, MU còn sở hữu một gương mặt đáng chú ý khác là Carlos Baleba. Tiền vệ này được Transfermarkt định giá 65 triệu euro sau khi tăng 10 triệu euro kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford trong mùa hè. Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua, Baleba được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt đội một MU và đá cặp với Mainoo.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.