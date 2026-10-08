U17 nữ Việt Nam thắng 20-0, vượt Kyrgyzstan chiếm ngôi đầu bảng D

U17 nữ Việt Nam áp đảo đối thủ, giành chiến thắng đậm để vươn lên dẫn đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027

Bước vào lượt trận thứ hai, U17 nữ Việt Nam chịu áp lực không nhỏ trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan tiếp tục giành chiến thắng trước Palestine, nâng thành tích lên 6 điểm cùng hiệu số +19. Trong khi đó, đội chủ nhà mới có 3 điểm sau trận thắng Palestine 6-0 ở ngày ra quân.

Để vượt qua đối thủ Trung Á trên bảng xếp hạng, U17 nữ Việt Nam không chỉ cần giành trọn 3 điểm mà còn phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Quần đảo Bắc Mariana.

Với mục tiêu đó, các học trò của HLV Okiyama Masahiko chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 2 phút, Khánh Chi đã mở tỉ số bằng pha dứt điểm chính xác. Đến phút thứ 5, Quỳnh Lâm nhân đôi cách biệt bằng cú sút sệt trong vòng cấm.

Sớm tạo lợi thế, U17 nữ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 12, Khánh Chi đá bồi thành công, nâng tỉ số lên 3-0. Trong khoảng 15 phút tiếp theo, đội chủ nhà ghi thêm 4 bàn thắng nhờ công của Yến Linh (phút 16), Khánh Chi (phút 18), Ngọc Ánh (phút 21) và Quỳnh Lâm (phút 26).

Dẫn trước với cách biệt lớn, U17 nữ Việt Nam có thời điểm tỏ ra nóng vội trong những tình huống phối hợp và dứt điểm, bỏ lỡ một số cơ hội. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Yến Linh tiếp tục lập công ở phút 44, còn đội trưởng Hà Vi ghi dấu ấn bằng pha cứa lòng đẹp mắt, đưa đội chủ nhà dẫn 9-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 49, Khánh Chi dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 10-0. Bảy phút sau, Ngọc Ánh thực hiện pha bấm bóng kỹ thuật từ khoảng cách khoảng 35m, đưa bóng vào góc cao khung thành đối phương.

Đến phút 59, Yến Nhi ghi bàn từ một tình huống dứt điểm ở góc hẹp, giúp U17 nữ Việt Nam dẫn 12-0. Trong phần lớn thời gian, bóng chỉ lăn bên phần sân của Quần đảo Bắc Mariana, trong khi thủ môn Phương Thảo gần như không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nào.

Trận đấu sau đó phải tạm dừng khoảng 15 phút do ảnh hưởng của thời tiết. Khi trở lại sân, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công, quyết tâm cải thiện hiệu số bàn thắng bại.

Phút 70, Khánh Chi ghi bàn thắng thứ tư của riêng mình, nâng tỉ số lên 13-0. Chỉ một phút sau, Hà Vi dứt điểm chéo góc chính xác, giúp đội chủ nhà dẫn 14-0. Đây cũng là thời điểm U17 nữ Việt Nam vượt qua Kyrgyzstan về hiệu số bàn thắng bại.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam tranh chấp quyết liệt trong chiến thắng 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana

Dù đã đạt được mục tiêu trước mắt, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn không giảm sức ép. Khánh Chi tiếp tục lập công ở phút 75, hoàn tất cú hat-trick trong hiệp hai và nâng tổng số bàn thắng cá nhân lên 5.

Trong những phút cuối, Thu Phương (phút 83), Hà Vi (phút 84 và 89, trong đó có một bàn từ chấm phạt đền), Nguyễn Thị Thủy (phút 88) và Hà Mi (phút 90) lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 20-0 cho U17 nữ Việt Nam.

Sau hai lượt trận, U17 nữ Việt Nam và Kyrgyzstan cùng có 6 điểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà vươn lên dẫn đầu bảng D nhờ hiệu số +26, vượt qua mức +19 của đối thủ.

Chiến thắng đậm không chỉ giúp U17 nữ Việt Nam tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng mà còn mang lại sự tự tin trước cuộc đối đầu trực tiếp với Kyrgyzstan ở lượt trận cuối. Đây sẽ là thử thách quan trọng đối với thầy trò HLV Okiyama Masahiko trên hành trình hướng tới tấm vé tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027.