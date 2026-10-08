CLB TP.HCM I tiến sát chức vô địch

CLB TP.HCM I (áo đỏ) đang hơn đội nhì bảng Thái Nguyên T&T 7 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng.

TP.HCM I gặp nhiều khó khăn trước Than KSVN ở vòng 11 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chiều 8/10. Đội khách chủ động chơi chặt, giữ cự ly đội hình tốt và khiến các pha lên bóng của chủ nhà thiếu khoảng trống xử lý ở khu vực cuối sân.

Thế trận bế tắc kéo dài sang hiệp hai. TP.HCM I kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng phải chờ đến phút 65 mới tìm được bàn mở tỷ số. Thu Xuân tung cú dứt điểm từ xa, đánh bại thủ môn Than KSVN và tạo bước ngoặt cho trận đấu.

Phút 72, Thùy Trang đưa bóng vào lưới sau một pha phối hợp nhanh nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. TP.HCM I sau đó giữ chắc thế trận và bảo toàn chiến thắng 1-0.

Ba điểm giúp thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục dẫn đầu bảng. Trong bối cảnh giải chỉ còn 3 lượt trận, TP.HCM I đang hơn Thái Nguyên T&T 7 điểm và Hà Nội I 8 điểm, qua đó nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội I bị PP Hà Nam cầm hòa 2-2. Nguyễn Thị Thương và Đào Thị Ngân hai lần giúp đội chủ nhà vượt lên, nhưng Hải Yến lập cú đúp để giữ lại một điểm cho đội bóng Thủ đô.

Kết quả hòa khiến Hà Nội I tụt lại trong cuộc đua. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T tận dụng tốt cơ hội khi thắng Hà Nội II 4-0 ở trận đấu muộn, qua đó vươn lên vị trí thứ hai.

Sau vòng 11, cục diện cuộc đua vô địch nghiêng rõ về TP.HCM I. Chỉ cần duy trì phong độ ở những vòng còn lại, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ tiến rất gần mục tiêu bảo vệ ngôi hậu.