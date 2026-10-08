Thể Công-Viettel thua sốc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-3 ngay trên sân Hàng Đẫy

Tối 8/10, Thể Công-Viettel (áo đỏ) tiếp đón đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu thuộc vòng 3 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Hà Tĩnh bất ngờ vượt lên dẫn trước với cú sút xa siêu phẩm của tiền vệ Luiz Antonio. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chủ nhà Thể Công nỗ lực tấn công trong những phút tiếp theo. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 34, Khuất Văn Khang gỡ hòa 1-1 cho đại diện Thủ đô với pha đá nối chính xác trong vòng cấm. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà nỗ lực tấn công để tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tuy nhiên, thủ môn Văn Việt một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút xa của Daniel Passira. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thể Công-Viettel cố gắng đưa bóng vào từ hai cánh nhưng không hiệu quả. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đến phút thứ 64, Passira ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)