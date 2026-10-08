Thay đổi nào cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ?

Không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026, thua cả 4 trận tại UEFA Nations League 2026 - 2027, có thể nói đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong một chuỗi trận đáng thất vọng. Với một đội hình có chất lượng không hề tệ, để giải quyết cho đà đi xuống này có lẽ sẽ là sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ của huấn luyện viên Vincenzo Montella đang có phong độ thi đấu khá tệ. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Được bổ nhiệm vào năm 2023, Vincenzo Montella là sự thay thế cho Stefan Kuntz ở vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, sau thời gian làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Adana Demirspor thuộc giải vô địch quốc gia nước này. Thực tế cho thấy đây là lựa chọn không tồi của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, khi Vincenzo Montella đã có một số thành công khi làm việc ở những câu lạc bộ có tiếng như Fiorentina, AC Milan, Sevilla…, đồng thời cũng có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong giai đoạn đầu dẫn dắt đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Vincenzo Montella đã có những thành công nhất định, chẳng hạn như giúp đội tuyển nước này thăng hạng tại UEFA Nations League, đưa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đến với Euro 2024 và World Cup 2026. Có thể nói đi đến tứ kết Euro 2024 với trận thua suýt soát đội tuyển Hà Lan là một thành tích rất đáng ghi nhớ của Vincenzo Montella, nhưng rất có thể đó đã là giới hạn của ông khi dẫn dắt đội tuyển nước này.

Kể từ khi Vincenzo Montella dẫn dắt đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển này vẫn có tỷ lệ thắng khá cao, thắng nhiều hơn thua khá rõ ràng. Nhưng nếu phân tích các trận đấu, người ta không khó để thấy điểm chung: thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella chủ yếu sẽ thắng những đội tuyển được đánh giá thấp hơn, những trận thua của họ đa số là khi đối đầu với những đội tuyển được đánh giá ngang bằng hoặc cao hơn.

Chính vì vậy, dù vượt qua được vòng loại World Cup khá nhẹ nhàng, thậm chí còn toàn thắng trong các trận giao hữu trước khi World Cup bắt đầu, nhưng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lại bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 chỉ với 1 trận thắng duy nhất trước đội tuyển Mỹ, đối thủ được đánh giá không quá mạnh. Rồi khi bước vào những lượt đấu thuộc League A của UEFA Nations League 2026 - 2027, đối đầu những đội tuyển mạnh hàng đầu, họ vẫn chưa có bất cứ điểm số nào sau 4 lượt đấu.

Kết quả trong 7 trận đấu gần nhất của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã để thua tới 6 trận, 1 trận thắng cũng chỉ là trận thắng suýt soát trước một đội tuyển Mỹ đã chắc suất đi tiếp ở vòng bảng World Cup 2026. Đây chắc chắn là một kết quả tệ, đặc biệt khi Vincenzo Montella đang có trong tay một đội hình không hề tồi, với những chủ lực lấy ra từ những câu lạc bộ hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ như Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas…, kết hợp với những ngôi sao đang thi đấu ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Zeki Celik, Ferdi Kadıoglu, Salih Ozcan, Arda Guler, Hakan Calhanoglu, Kenan Yıldız…

Với đội hình như vậy, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có quyền hướng tới những kết quả tốt hơn, thay vì liên tục nhận những trận thảm bại. Nhưng vấn đề là, thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella đang tỏ ra không tốt trong khâu phòng ngự, khi họ đã để thủng lưới tới 11 bàn trong 4 trận tại UEFA Nations League vừa qua. Và hiển nhiên, người chịu trách nhiệm chính sẽ phải là huấn luyện viên trưởng Vincenzo Montella.

Không khó để thấy, khả năng chống phản công, khả năng bịt những đường xuống bóng từ hai biên, khả năng đánh chặn từ xa, khả năng gây sức ép cường độ cao để lấy bóng, khả năng kết hợp hỗ trợ phòng ngự… của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đều có vấn đề, thậm chí là vấn đề rất lớn. Dù có trong tay những cầu thủ tấn công giỏi, nhưng nếu tuyến dưới không thể cầm được bóng, thì lấy đâu ra bóng để tuyến trên tìm kiếm cơ hội.

4 trận thua liên tiếp tại UEFA Nations League 2026 - 2027 chắc chắn sẽ là hồi chuông báo động cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không thể khắc phục những điểm yếu đang bộc lộ ra, từ đó giúp đội tuyển có được những kết quả khởi sắc hơn, thì có lẽ thay đổi mà đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới sẽ phải là tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới thay cho Vincenzo Montella.