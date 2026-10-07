Viễn cảnh Ronaldo bị cấm thi đấu 6 tháng

Ronaldo có thể nhận án phạt vì bỏ tuyển.

Theo A Bola, Ronaldo có nguy cơ bị cấm thi đấu từ 1 đến 6 tháng, kèm khoản phạt tài chính, vì tự ý rời đội tuyển mà không được cho phép. Đây là quy định được FPF áp dụng đối với những cầu thủ bỏ tập, bỏ trận đấu hoặc rời các hoạt động của đội tuyển mà không có lý do chính đáng.

Điều khoản kỷ luật của FPF quy định cầu thủ vi phạm có thể bị đình chỉ từ một đến sáu tháng. Nếu là cầu thủ chuyên nghiệp, người này còn phải nộp phạt từ 5 đến 10 đơn vị tiền phạt, tương đương khoảng 500-1.000 euro. Hành vi rời tuyển cũng dẫn tới việc cầu thủ bị đình chỉ ngay lập tức.

Ronaldo rời tuyển sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy hôm 28/9. Trận đấu này, anh có tên trên băng ghế dự bị nhưng không được sử dụng. HLV Jesus sau đó thừa nhận từng nói với Ronaldo rằng ông có thể tung tiền đạo này vào sân, nhưng cuối cùng nhận thấy "đó không phải thời điểm thích hợp để Ronaldo vào sân".

Ronaldo đã có cuộc trao đổi với HLV Jesus và Chủ tịch FPF Pedro Proenca để làm rõ tình hình. Dù vậy, tiền đạo 41 tuổi vẫn quyết định rời trại tập trung. Đến ngày 6/10, Ronaldo lên tiếng bằng một thông báo dài, trong đó anh cho rằng HLV Jesus nhiều lần phá vỡ những thỏa thuận giữa hai người.

Dù bất mãn, Ronaldo khẳng định sẵn sàng chấp nhận mọi án phạt và gửi lời xin lỗi tới đồng đội, người hâm mộ sau sự việc. Anh cũng thừa nhận mình sai khi không tiến đến chào người hâm mộ sau trận thắng Na Uy. Ronaldo gửi lời xin lỗi tới người dân Bồ Đào Nha, các CĐV và cả những người từ nơi khác tới sân chỉ để chứng kiến anh thi đấu.