Ronaldo chạm mốc 980 bàn

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.

Điểm nhấn của trận đấu là pha lập công mở tỷ số của Cristiano Ronaldo, bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha, đưa anh áp sát cột mốc 1.000 bàn với khoảng cách chỉ còn 20 lần xé lưới đối phương.

Bàn thắng được ghi ở phút 23, xuất phát từ tình huống thủ môn Waleed Abdullah cản phá cú dứt điểm của Kingsley Coman. Ronaldo băng vào kịp thời, đá bồi chuẩn xác làm tung lưới Al Draih.

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp.

Đây cũng là trận cầu đánh dấu màn trở lại câu lạc bộ của anh sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầy lùm xùm, khi CR7 quyết định rời "Selecao châu Âu" sau những mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus.

Sau bàn khai thông thế bế tắc, Al Nassr kiểm soát hoàn toàn thế trận và ghi thêm hai bàn thắng nữa do công của Samu Costa (35') và Kingsley Coman (77') để khép lại trận đấu với tỷ số 3-0, qua đó tạm thời đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất săn bàn tương đối ấn tượng. Trước khi tỏa sáng tại Al Nassr, tiền đạo sinh năm 1985 ghi bàn đều đặn trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu gồm Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid và Juventus, chưa kể đội tuyển Bồ Đào Nha.

Vào ngày 13/10, Al Nassr sẽ tiếp đón Neftchi Fergana tại đấu trường AFC Champions League Elite.

Bồ Đào Nha có thật sự cần Ronaldo? Ronaldo vẫn là biểu tượng, nhưng vị trí của anh trong đội hình Bồ Đào Nha không còn là điều bất khả xâm phạm.