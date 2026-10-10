Ronaldo chạm mốc 980 bàn
Rạng sáng 10/10, Al Nassr không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Al Draih với tỷ số 3-0 tại vòng 8 Saudi Pro League.
Điểm nhấn của trận đấu là pha lập công mở tỷ số của Cristiano Ronaldo, bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha, đưa anh áp sát cột mốc 1.000 bàn với khoảng cách chỉ còn 20 lần xé lưới đối phương.
Bàn thắng được ghi ở phút 23, xuất phát từ tình huống thủ môn Waleed Abdullah cản phá cú dứt điểm của Kingsley Coman. Ronaldo băng vào kịp thời, đá bồi chuẩn xác làm tung lưới Al Draih.
Đây cũng là trận cầu đánh dấu màn trở lại câu lạc bộ của anh sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầy lùm xùm, khi CR7 quyết định rời "Selecao châu Âu" sau những mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus.
Sau bàn khai thông thế bế tắc, Al Nassr kiểm soát hoàn toàn thế trận và ghi thêm hai bàn thắng nữa do công của Samu Costa (35') và Kingsley Coman (77') để khép lại trận đấu với tỷ số 3-0, qua đó tạm thời đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League.
Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất săn bàn tương đối ấn tượng. Trước khi tỏa sáng tại Al Nassr, tiền đạo sinh năm 1985 ghi bàn đều đặn trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu gồm Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid và Juventus, chưa kể đội tuyển Bồ Đào Nha.
Vào ngày 13/10, Al Nassr sẽ tiếp đón Neftchi Fergana tại đấu trường AFC Champions League Elite.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/ronaldo-cham-moc-980-ban-post1688715.html