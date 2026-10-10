Nhận định trận đấu Sunderland vs Brighton, 21h00 ngày 10.10: 'Mòng biển' bay cao

Phong độ Sunderland vs Brighton

Sau mùa giải thành công ngoài mong đợi, Sunderland nắm trong tay suất dự vòng phân hạng Europa League. Giành vé trở lại đấu trường châu lục sau nửa thế kỷ trong hình hài một tân binh, đó chắc chắn là chiến tích rất đáng ghi nhận với thầy trò HLV Regis Le Bris.

Song hành trình đáng nhớ ở cúp châu Âu cũng có thể sẽ khiến Sunderland phải trả giá đắt. Lực lượng vốn thiếu chiều sâu của "Mèo đen" sẽ phải gồng gánh thêm một sân chơi nữa. Về lâu dài, nỗi lo quá tải kéo theo thành tích đi xuống rất dễ xảy ra.

Đó vốn là kịch bản đã quá đỗi quen thuộc với những tập thể thuộc diện "mới nổi". Nhưng ở quãng thời gian khởi đầu này, Sunderland vẫn chưa thực sự xuất hiện quá nhiều vết rạn nứt đáng lo ngại.

Tại Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Ánh Sáng hiện mới có trong tay 4 điểm, đứng thứ 14 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm. Nếu chỉ nhìn vào tình thế hiện tại, dễ đưa ra nhận định "Mèo đen" đang bị đẩy vào tình thế nguy nan.

Nhưng thực tế, ngoại trừ thất bại 1-2 trong ngày ra quân trên sân tân binh Ipswich Town, cả 2 trận thua còn lại của Sunderland đều đến dưới tay bộ đôi ứng viên vô địch, Arsenal (0-2) và Man City (3-5).

Ở hai dấu trường khác, cúp Liên đoàn và Europa League, thầy trò HLV Le Bris vẫn làm tốt khi đả bại Hull City (1-0) và AZ Alkmaar (1-0). Tựu chung, chưa thể nói Sunderland đã đánh mất mình so với bộ mặt ngổ ngáo từng thể hiện mùa trước. Chỉ có điều, chặng đường phía trước chờ đợi đội bóng vùng Đông bắc hứa hẹn chông gai và gập ghềnh hơn.

Cũng đoạt vé dự cúp châu Âu song Brighton đang dung hòa rất tốt giữa các nhiệm vụ khác nhau. Không chỉ dễ dàng vượt qua Tromso ở play-off để vào vòng phân hạng Conference League, "Mòng biển" còn đang thi đấu bay bổng tại sân chơi quốc nội.

Sau 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2026/27, đội chủ sân Amex giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 và mới thua 1, chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên BXH. Quan trọng hơn, lối chơi tấn công rực lửa của đoàn quân dưới trướng HLV Fabian Hurzeler đã thực sự tỏa sáng rực rỡ.

Những lần ra sân gần nhất chứng kiến Brighton lần lượt hủy diệt Coventry (5-0), hạ gục chủ nhà Man United (3-2) ở vòng 3 cúp Liên đoàn. Nhưng dấu ấn lớn nhất phải kể tới màn đè bẹp ĐKVĐ Arsenal 3-0 ngay trước dịp FIFA Days.

Tinh thần thăng hoa cùng sự linh hoạt trong các phương án tiếp cận khung thành đối diện đang giúp Brighton bay cao. Nếu tiếp tục duy trì bộ mặt ấn tượng đó sau quãng thời gian nghỉ kéo dài 3 tuần, đội khách thừa khả năng lấy 3 điểm trong chuyến hành quân lên vùng Đông bắc.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Brighton

Sunderland: Brian Brobbey và Daniel Ballard trở thành những cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương cùng Habib Diarra và Romaine Mundle.

Brighton: Yankuba Minteh, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez và Evan Ferguson đều chưa thể trở lại sau chấn thương.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Brighton

Sunderland: Roefs; Meunier, Mukiele, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Fofana, Le Fee, Angulo; Isidor

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas

Dự đoán: 1-2