Những mục tiêu cuối cùng của Ronaldo

Ronaldo còn cách mốc 1.000 bàn đúng 21 pha lập công.

Cristiano Ronaldo từng nói mùa 2026/27 "có lẽ" là mùa cuối cùng trong sự nghiệp. Nếu điều đó xảy ra, quãng thời gian còn lại của tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ không còn dài, nhưng anh vẫn còn một số mục tiêu đáng chú ý.

Ronaldo đã giành gần như mọi danh hiệu lớn ở cấp CLB, lập hàng loạt kỷ lục ghi bàn và gắn bó với tuyển Bồ Đào Nha hơn hai thập niên. Phần cuối sự nghiệp của anh vì thế không còn là cuộc chạy đua để chứng minh đẳng cấp, mà chủ yếu xoay quanh những cột mốc cuối cùng.

1.000 bàn vẫn là mục tiêu lớn nhất

Cuối tháng 9, Ronaldo có 979 bàn trong sự nghiệp, còn cách mốc 1.000 bàn 21 pha lập công. Anh không né tránh tham vọng này, dù nhiều lần khẳng định mình không bị ám ảnh bởi các con số.

Khoảng cách 21 bàn không quá lớn nếu xét hiệu suất ghi bàn của Ronaldo tại Al Nassr. Hợp đồng của anh với đội bóng Saudi Arabia còn tới cuối mùa 2026/27, nên về lý thuyết, quỹ thời gian vẫn đủ để chạm mốc.

Điều khiến hành trình này khó đoán hơn là tương lai ở tuyển Bồ Đào Nha. Nếu số trận quốc tế giảm, Ronaldo sẽ mất đi một nguồn bàn thắng quan trọng. Trước đó, anh từng nói nếu được lựa chọn, muốn ghi bàn thứ 1.000 trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Vì vậy, khả năng trở lại tuyển không chỉ liên quan đến việc hàn gắn quan hệ với Jorge Jesus. Nó còn tác động trực tiếp tới mục tiêu cá nhân lớn nhất còn lại của Ronaldo.

Một danh hiệu cuối với Bồ Đào Nha

Ronaldo từng được hỏi phải lựa chọn giữa 1.000 bàn và chức vô địch Nations League. Câu trả lời của anh là muốn cả hai.

Bồ Đào Nha hiện khởi đầu tốt dưới thời Jorge Jesus và sớm giành quyền vào tứ kết Nations League. Nếu trở lại đội tuyển, Ronaldo vẫn còn cơ hội góp mặt ở giai đoạn quyết định của giải.

HLV Jesus đã để ngỏ cánh cửa và Ronaldo cũng được thông báo rằng HLV muốn anh trở lại trong đợt tập trung tháng 11. Điều đó cho thấy câu chuyện giữa hai bên chưa kết thúc.

Tương lai ở đội tuyển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn của Ronaldo.

Nếu mọi chuyện được giải quyết, Nations League có thể là cơ hội rõ ràng nhất để Ronaldo giành thêm một danh hiệu quốc tế. Anh từng vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang Nations League, vì vậy thêm một chiếc cúp nữa sẽ là dấu mốc đáng kể trước khi rời đội tuyển.

Xa hơn là Euro 2028, nhưng Ronaldo chưa cam kết. Anh nhiều lần nói không muốn lập kế hoạch quá xa, chỉ tập trung vào hiện tại và sẽ tự thông báo khi quyết định dừng lại.

Chính điều đó khiến mùa giải này có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi lần Ronaldo trở lại tuyển Bồ Đào Nha từ giờ đều có thể là một trong những đợt tập trung cuối cùng của anh.

Báo chí Bồ Đào Nha gần đây cũng bắt đầu bàn nhiều hơn về cách Ronaldo nên khép lại sự nghiệp. A Bola từng đặt vấn đề liệu anh có thể thông báo trước thời điểm chia tay, giống cách Kobe Bryant từng làm, để những tháng cuối trở thành một hành trình được chuẩn bị thay vì kết thúc đột ngột sau một cuộc tranh cãi.

Ronaldo từng nói khi cảm thấy mình không còn đủ khả năng đóng góp, anh sẽ tự bước sang một bên. Anh cũng khẳng định khi ngày đó đến, mọi người sẽ biết.

Vì thế, phần cuối sự nghiệp của Ronaldo không chỉ còn là cuộc đếm bàn thắng. Mốc 1.000 bàn, thêm một danh hiệu với Bồ Đào Nha và thời điểm nói lời chia tay đều đang nằm trong cùng một câu chuyện: anh sẽ chọn cách nào để khép lại hơn 20 năm ở đỉnh cao.